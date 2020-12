¡A levantar cabeza! Las reflexiones de Alfredo Arias, DT del Deportivo Cali, después de un duro 2020

Francisco Henao

Dolor y aflicción son los sentimientos presentes en el Deportivo Cali al quedar recientemente eliminado tanto de la Liga colombiana como de la Copa Suramericana, y más aún, para su director técnico, Alfredo Arias, quien asumió públicamente la responsabilidad de tales derrotas.



Hace una semana, el equipo azucarero fue eliminado en cuartos de final del torneo local tras ser vencido por un global de 2-1 contra La Equidad de Alexis García.



Pero fue el partido por octavos de final por Copa Suramericana el que estalló todas las alarmas de los verdiblancos al ser duramente golpeados por Vélez Sarsfield con un global de 7-1, que dejó a los de Arias eliminados de todas las competiciones disputadas en este año.



El experimentado entrenador uruguayo habló con El País acerca de las diferentes incógnitas relacionadas con su continuidad en el equipo, de la salida y llegada de nuevos jugadores al club y sobre lo que se avecina para el Deportivo Cali en el 2021.



¿Cómo han tomado el equipo y el cuerpo técnico la eliminación de ambos torneos?

Con mucha tristeza y dolor, porque sabíamos que veníamos haciendo un muy buen año, jugando muy bien en todas las competencias y lo paradójico de todo esto es que cuanto mejor funcionas en el campeonato colombiano, más castigado estás con el tiempo. No tienes tiempo para entrenar y eso nos jugó en contra un poco, aparte de otros factores. La verdad, quedamos muy tristes, creíamos que merecíamos más de lo que conseguimos.



¿Usted veía al Deportivo Cali como favorito?

Yo nunca veo a mi equipo como favorito, pero sí intento que entrene y juegue para ganar cada compromiso. Nunca he planteado un partido pensando que nos sirve un empate. La verdad, que yo no concibo el juego de esa manera, así que nunca considero que somos favoritos, pero tampoco somos menos que nadie, nosotros competimos para ganar.



¿Qué análisis hace de lo que ocurrió con Vélez?

Es un buen equipo, que juega asociadamente, que tiene jugadores jóvenes y experimentados que lo hacen peligroso. Yo pienso que en el partido en Buenos Aires debíamos ganar y dominamos a ese equipo, pero ellos hicieron un muy buen partido de visita, aprovechando nuestros errores y desesperación, y liquidaron la serie.



¿Cómo se puede solucionar la falta de definición?

La única solución a la definición es mejorarla desde lo individual y lo colectivo, a través de recuperar la confianza de los jugadores y seguir insistiendo, porque la definición es una cuestión de precisión.



Usted mencionó que escogería a este mismo equipo, una y mil veces. ¿De dónde surge esa postura?

De lo que brindaron estos muchachos durante todo el 2020, que fue un año muy inusual, que el mundo ha padecido. Primero estuvieron cuatro meses encerrados y entrenando en su casa, después lo hicieron con entrenamientos guardando los protocolos, para luego viajar y competir, dando resultados positivos. Eso habla muy bien del profesionalismo, de la entrega y de la identificación a una causa. Por eso dije que los escogería una y mil veces, lamentablemente en este juego no siempre se consigue lo que se merece.



¿Cómo se llegó al acuerdo para la salida de algunos jugadores?

Porque se finalizaron los contratos y el club está en una situación en la cual debe tomar medidas como esa. Seguramente muchos de ellos tenían expectativas de jugar más tiempo, de hacerlo mejor y no se pudo, es una realidad que el fútbol marca y para nada habla mal de su profesionalismo y de su calidad humana.

¿Cómo han tratado el caso de nuevos fichajes?

Siempre va a haber rumores, recién nos reunimos con los directivos y empezamos a hablar de las posibilidades, de lo que se viene. En esto es muy importante saber que el Cali es un equipo que cumple, intenta cumplir sus compromisos contractuales, entonces hay que partir de la base que es un año diferente, en el cual no hay ingresos, que lastimosamente hemos quedado afuera de la Copa Libertadores y ahora tendremos que jugarnos la participación en Suramericana. Esos fueron los primeros pasos: armar bien las posibilidades y dentro de ellas formar un equipo digno de Deportivo Cali.



¿Continuará como técnico del Deportivo Cali?

Nosotros tenemos firmada una renovación de contrato con el club, que cuando la firmé dije que todo dependería de los resultados. Los contratos de los técnicos dependen de la actuación del equipo. Ya veremos cómo iniciamos el campeonato y miraremos los pasos que se van dando desde el club para poder continuar.



¿Cuáles serían los proyectos del equipo para el 2021?

Armar un equipo lo más competitivo posible dentro de las limitaciones económicas que vamos a tener y que ese equipo pueda repetir lo que hizo este año, de competir en todas las canchas, mantener una idea de juego que a su gente le guste y llegar a las instancias finales, además de tener otra suerte para poder liquidar esos partidos que no pudimos.



¿Cómo resumiría esta temporada tan atípica?

Ya lo dijiste, es atípica. No había en el mundo, ni en la historia, un ejemplo igual a este que hemos tenido. Vivimos una pandemia que no se vio antes, todo fue nuevo. Todos dimos lo mejor de nosotros y dentro de todo lo supimos sobrellevar, a pesar de que no ha sido fácil volver al fútbol y volver a la actividad. Nosotros seguimos encerrados, lo único que hacemos es salir a entrenar, no tenemos contacto con nadie, más que con nosotros mismos, que vivimos en una burbuja. Llevamos casi un año dedicado solamente a esto, pero bueno…. es una profesión que nos gusta y que nos apasiona.



¿Qué mensaje les daría a los hinchas azucareros?

Mencionarles nuestro dolor por no haber conseguido lo que ellos como hinchas del Deportivo Cali añoran. No puedo prometer resultados, pero uno se ilusiona con ellos cuando las cosas van saliendo bien. Ojalá que la próxima temporada podamos repetir el camino, que es el que después lleva al objetivo.



(*) Estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente.