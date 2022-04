A la altura: Deportivo Cali sumó en La Paz un punto ante Always Ready, por Copa Libertadores

En la siempre difícil altura de La Paz, Deportivo Cali logró este jueves un punto valioso para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores, cuando ha transcurrido la mita de la fase.



Los ‘Azucareros’ empataron 2-2 contra Always Ready por la tercera fecha del Grupo E, en un juego que tuvo constantes acciones de peligro en cada uno de los arcos, desde el comienzo hasta el final.



Fue un partido abierto en los primeros 45 minutos. Pudieron ser más los goles marcados de lado y lado.



Comenzó poniendo las condiciones el local con balones aéreos cruzados y en uno de ellos estuvo a punto de irse en ventaja, pero Marcos Riquelme elevó la pelota en las narices del arquero Guillermo de Amores.



El Cali se sacudió después de quince minutos con un centro de Kevin Velasco que no pudo conectar Ángelo Rodríguez.



Instantes después tuvo la posibilidad Jhon Vásquez, pero le faltó puntería en su remate hacia el arco del equipo boliviano.



Always Ready reaccionó ante la momentánea arremetida del equipo azucarero y generó dos acciones de peligro, una de ellas de Riquelme, que se estrelló en el poste derecho del arco caleño.



Hasta que se abrió el marcador. En el minuto 32, Guillermo Burdisso cometió una falta dentro del área que fue sancionada como penal.



Ejecutó Riquelme, fuerte y a media altura, y desubicó a De Amores, que se lanzó al lado contrario. Fue el 1-0 (34).



Velasco, que fue el jugador más incisivo del Cali en los primeros 45 minutos, armó una jugada por la izquierda que terminó con un remate suyo y otro de Ángelo, pero el balón no entraba.



En cambio, sí entró nuevamente la pelota a favor de Always, en el minuto 42. Un tiro de esquina del Cali fue aprovechado a manera de contragolpe por el local y la jugada terminó con gol de Juan Arce. Fue un balón cruzado que no pudo contener De Amores.



Merecía también el Cali su gol y este llegó en el descuento del primer tiempo (45’ + 4), luego de que el árbitro sancionara una mano dentro del área. El cobro fue ejecutado por Velasco. El balón se estrelló en el horizontal, pero ingresó al arco y los azucareros descontaron.



Para la parte complementaria, el Cali, consciente de que la derrota no lo dejaba bien acomodado en la tabla en un grupo tan cerrado, salió en busca del empate, que llegó en el minuto 54.



Un tiro de esquina dejó merodeando un balón en el área del equipo boliviano y apareció Burdisso para empujarlo al fondo, de manera defectuosa y con la complicidad del arquero Arnaldo Giménez.



El técnico Rafael Dudamel movió el banco y mandó a Teófilo Gutiérrez al terreno, pues había decidido iniciar sin el talentoso y veterano referente de los verdiblancos. También ingresó a Óscar Segura.



Sobre el final arremetió el local y generó dos acciones de peligro, una de ellas en el borde de la línea de gol.



El Cali logró un buen punto y suma cuatro unidades en la tabla de posiciones. El próximo miércoles jugará en casa contra Corinthians, que viene de ganarle a Boca Juniors. Los ‘Xeneizes’ visitarán a Always, en un grupo en el que nada está dicho aún.