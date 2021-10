Una carrera de subidas y bajadas. Un vistazo a la vida de Frank Carreño

Subir y bajar escaleras, una actividad casi que rutinaria para las personas que viven, trabajan o deben asistir a edificios de baja altura.



Esa estructura que a muchos espanta por el esfuerzo físico que representa usarlas, para algunos es considera como deporte. Estudios revelan que realizar este ejercicio funciona como cardio, fortalece las piernas, la respiración, entre otros beneficios.



Este es el caso de Frank Carreño, deportista colombiano que compite en el ascenso vertical a nivel nacional e internacional, donde ha ganado en varias ocasiones el ascenso a la torre Colpatria y viene de conseguir el primer lugar en el ascenso a la piedra El Peñol.



Además, cuenta con reconocimiento por fuera del país, pues ha ganado competencias en Acapulco, Chicago, New York, Taipéi, entre otros.

Hijo de Euspemio y María, Frank es el menor de tres hijos que se criaron en la fría Bogotá: Edwin, el mayor, y Wilmer, el del medio.



De pequeño siempre fue muy inquieto en el colegio. Como aficionado a los deportes probó con varias disciplinas como el patinaje, fútbol, atletismo, pero el ciclismo fue su primer amor y todo gracias a su padre.

Frank fue el único de los tres hijos que se dedicó de lleno al deporte. Don Euspemio en sus años jóvenes practicó ciclismo y siempre se llevaba al pequeño de la familia para las competencias ciclísticas y este era quien lo animaba e incluso le asistía con lo que necesitara.



“Yo lo acompañaba a los circuitos que realizaban entre barrios hasta que ya comencé a competir en la categoría juvenil y le fui cogiendo gusto al ciclismo”, menciona Frank al recordar aquellos tiempos.



El ‘caballito de acero’ de su papá se convirtió en su fiel compañero por entonces.

“Él (Euspemio), me prestaba su cicla, sus zapatillas, su casco, para yo comenzar a participar en esas carreras que se hacían en Bogotá”, recuerda con nostalgia esos momentos.



Su corta carrera en el ciclismo



Cuando Frank ya estaba encarrilado para convertirse en ciclista profesional, un fuerte accidente apagó lo que sería su gran sueño.

“En la Vuelta a la Juventud de 201, infortunadamente un descuido de un corredor generó una caída en grupo y yo me encontraba muy centrado cuando choqué con ellos”, relata Frank.



Fue uno de los que peor les fue en el accidente: “No recuerdo mucho porque perdí el conocimiento. Un compañero me cuenta que mi cicla frenó en seco y caí de cara contra el concreto”, recuerda el deportista.

Pero lo más complejo fue que no pudo recibir la atención que requería para ese caso: “Me llevaron a una clínica en Pereira y no me prestaron los servicios porque era prácticamente particular todo y pues no podíamos pagar eso; entonces, uno de los médicos de su parte me tomó unas imágenes sin imprimirlas para descartar daños severos y de ahí nos trasladamos a un centro médico de Manizales”.



Después no pudo volver a competir: “Fue muy complejo retomar ese deporte, pues la preparación para volver al nivel que estaba era muy difícil”.



La muerte de su hija



El momento más difícil para cualquier persona es la muerte de uno de sus hijos, y Frank, junto a su esposa, Sandra Reina, tuvieron que sortear esa dura prueba.

“Mi pequeña Sara Sofía fue la felicidad en nuestra casa. Nosotros vivíamos en una pieza donde mis padres y cuando estaba por cumplir dos años sufrió una infección que se la llevó. Es muy duro hasta recordar esos momentos, pero creo que fueron el deporte y querer salir adelante lo que me ayudaron a sobrellevar esa situación”, recuerda con nostalgia.

A pesar de esa fuerte pérdida, sus dos hijos pequeños, Juliana, de 7 años, y Neythan, de 3, quienes no alcanzaron a conocer a Sara Sofía, preguntan por su hermanita.



“Juliana encuentra fotos en la casa de Sara y la referencia como su hermana mayor, la dibuja en sus tareas de dibujar a la familia, les hace detalles a las fotos y Neythan también tiene presente que tuvo una hermanita”, cuenta Frank con orgullo.



Después de la tormenta, llega la calma



Al ver que su carrera en el ciclismo se había terminado, comenzó a mirar otras posibilidades de deportes. Valorando sus condiciones físicas de resistencia y potencias en las piernas, le aconsejaron que iniciara la práctica de las carreras de ascenso a edificios. Al principio no quiso, pero finalmente fue este deporte el que le dio su segunda oportunidad.

“La primera vez que competí en el ascenso a la Torre Colpatria logré el cupo para el Mundial de Catar, el ascenso a la torre ‘The Torch’. Allí ocupé el sexto lugar”, recuerda con emoción.



Sin embargo, tiempo después descubrió que en su primer Mundial hubo complot para no dejarlo ganar: “En una charla con mis compañeros me confesaron que en esa carrera ellos habían hecho un acuerdo para no dejarme avanzar, pues no iban a permitir que un debutante no europeo ganara ese ascenso”.



Frank ha recorrido casi que todo el mundo gracias a este deporte. Seis victorias a nivel internacional y varios récords conseguidos lo catalogan como uno de los grandes exponentes de las carreras de ascenso vertical.

Ahora está dedicado al negocio familiar, una marquetería en el barrio 20 de Julio de la capital. Aunque no descuida su carrera deportiva, sortea su día entre hacer ejercicio desde las 5:00 a. m., llevar a los hijos a la escuela y atender la empresa.



El martes es un día especial para Frank, pues compite en el ascenso al Empire State de New York, buscando repetir el título obtenido en el 2018.



Igualmente, espera recoger fondos para poder asistir a las demás carreras internacionales, correspondientes al final de la temporada 2021 y a las cuales está clasificado por ser uno de los mejores del mundo.