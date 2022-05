Tres equipos vallecaucanos estarán en el Mundialito de fútbol, en Bucaramanga

Este certamen que llega a su 6ta edición y que se cumplirá entre el 23 y el 30 de junio próximo en la capital santandereana, está catalogado como el mejor torneo de fútbol base en Latinoamérica en la categoría sub 11.



El evento contará con la actuación de 48 equipos en representación de 16 regiones del país, y la participación internacional de academias provenientes de Perú, Venezuela, Ecuador y Panamá.



Para dicho certamen, tres equipos en representación del Valle del Cauca, harán parte de este magno evento que tendrá acción en la Cancha Marte de Bucaramanga, y el estadio 1° de mayo en el municipio de Girón. La Torre F.C. del municipio de Zarzal, y la Academia del Deportivo Cali con sus filiales A y B, serán los equipos que intentarán dejar en alto el nombre del departamento.



El Mundialito Incomesa tendrá el aval de la Liga santandereana y la Difutbol. Además, contará con servicio de transmisiones profesionales a través de la página oficial de Facebook del Mundialito Incomesa, un valor agregado para un torneo acostumbrado a promocionar las nuevas promesas del balompié nacional.



El próximo martes 24 de mayo a las 9:00 a.m., en el auditorio del Estadio Alfonso López, se cumplirá la rueda de prensa y el acto de lanzamiento con los medios de comunicación, donde la organización dará a conocer los pormenores de un torneo que, ya comienza su conteo regresivo, y espera seguir demostrando porque es uno de los mejores a nivel formativo en el país y Latinoamérica en la actualidad.



Según palabras de Jhan Alcibíades Céspedes Rojas, director general del torneo, el objetivo más importante es hacer sentir a los niños como si estuvieran en un auténtico mundial de fútbol infantil, razón por la cual no dejamos ningún detalle al azar, en procura de que los jugadores y sus familiares se lleven un grato recuerdo del torneo más allá de los resultados deportivos.