¡Todos al Zoológico!: Regresa la Carrera del Zoo de Cali en su edición número cuatro

Este 31 de octubre se llevará a cabo la cuarta versión de la Carrera del Zoo, en la que podrás disfrutar de un evento deportivo y de recreación en el interior del Zoológico de Cali y sus alrededores para las distancias de 10K, 5K y 1.5k.



Cerca de 3.000 personas estarán caminando, trotando o corriendo junto a diversas especies de flora y fauna. La salida será por la segunda portería del restaurante Hacienda Del Bosque y finalizará en el interior del zoológico.



Teniendo en cuenta que aún estamos en pandemia y continuando con una reactivación deportiva, por protocolos de bioseguridad saldrán 5 corredores cada 10 segundos y deberán utilizar el tapabocas todo el tiempo.



Cada una de las distancias saldrá con una hora de diferencia evitando de esta forma aglomeraciones, es decir que la distancia de 10K empiezan a salir a las 6:30 a.m. 5K tendrá su salida a las 7:30 a.m. y 1.5K disfrutará de su recorrido al interior de las instalaciones del Zoo a las 8:30 a.m.



Este evento además de ser una convocatoria de sociabilidad para las familias y atletas de la región, hace parte del proyecto de recuperar la cuenca viva del río Cali. Parte de la labor de la Fundación Zoológica de Cali es liderar proyectos de ciudad enfocados en la formación ciudadana y la conservación del patrimonio natural y cultural de la región.



Hasta hoy se han logrado sembrar más de 30.000 árboles con la participación de más de 400 miembros de 100 familias distintas de Santiago de Cali, logrando exitosamente el incremento de la cobertura vegetal de la zona para la consolidación de bosques para el uso ciudadano.



Los recursos que se obtendrán gracias a La Carrera del Zoo permitirán seguir desarrollando este tipo de iniciativas de ciudad en la cuenca media y alta del río Cali, en los sectores de Felidia y Pichindé, trabajando mano a mano con las comunidades para identificar aspectos ambientales para gestionar, destacar y conservar.



Es importante tener en cuenta que, cada corredor podrá reclamar su kit los días 28, 29 y 30 de octubre desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. jornada continua en el Centro Comercial Centenario, plazoleta central, ubicada en el primer piso.