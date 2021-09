Todo listo para la Gran Final del IX Campeonato Nacional Interclubes de Golf 'Copa Colombia'

La fase previa a la Gran Final del IX Campeonato Nacional Interclubes Match Play 'Copa Colombia' 2021 comprende los torneos zonales, que buscan esgrimir el grupo de nueve equipos que accederán a la instancia definitiva.



26 clubes competirán del 2 al 3 de octubre por los cupos disponibles para la Gran Final, que tendrá lugar en El Rincón de Cajicá a principios de diciembre.



En la Zona Bogotá clasificarán cuatro equipos, mientras que en las demás Zonas, Antioquia, Valle y Cauca, Eje Cafetero, Costa Atlántica y Santanderes accederá un equipo a la última instancia del certamen.



Jugarán 36 hoyos clasificatorios contra el campo, tomándose los mejores cuatro 'scores' diarios.



Zona Bogotá

Octubre 2: Country Club Guaymaral - 11:00 a.m.



Octubre 3: Country Club de Bogotá (Campo Pacos y Fabios) - 11:00 a.m.



Zona Antioquia:

Octubre 2 y 3: Club Campestre de Medellín (Sede Llanogrande)



Zona Valle del Cauca:

Octubre 2: Club Campestre Farallones - 7:00 a.m.



Octubre 3: Club Campestre de Cali



Zona Eje Cafetero:

Octubre 2: Club Campestre de Armenia - 8:00 a.m.



Octubre 3: Club Campestre de Pereira



Zona Costa Atlántica:

Octubre 2 y 3: Club Campestre de Cartagena



Zona Santanderes:

Octubre 2 y 3: Club Tennis Golf Cúcuta