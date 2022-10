Todo listo: Este sábado 22 de octubre se jugará la gran final de la copa 'Valle Oro Puro' femenina

Todo está listo para vivir este sábado 22 de octubre la gran final de la Copa Élite de Fútbol Femenino ‘Valle Oro Puro’, certamen organizado por la Gobernación del Valle del Cauca como reconocimiento a las deportistas que se la juegan en las canchas.



“Mañana (sábado) tendremos la gran final de nuestra Copa Valle Oro Puro Femenina, en una jornada llena de mucho fútbol en el estadio de Yumbo, desde las 8:00 a.m. ¡Todos invitadísimos! Esta es una gran plataforma para el fútbol femenino de nuestra región” manifestó la gobernadora Clara Luz Roldán en su cuenta de Twitter.



Después de mes y medio de competencias, las finalistas de las categorías Élite, Sub16 y Formativa se enfrentarán en el estadio municipal Guachicona. “Demostrando una vez más que el Valle del Cauca le apuesta al fútbol femenino, los invitamos para que nos acompañen, estaremos transmitiendo por nuestras redes sociales”, indicó Dayra Faisury Dorado, gerente de Indervalle.



Los encuentros por categoría quedaron así: Categoría Sub16, Atlas CP vs Carlos Sarmiento Lora, a las 8:00 a.m.; Categoría Formativa Yumbo vs Real Juventud, a las 10:00 a.m., y la Categoría Élite, América de Cali vs Atlético Generaciones Palmiranas, a las 12:00 m.