Titanes derrotó a Team Cali en el primer juego semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto.

Titanes llegó a este encuentro descansado tras no haber disputado ningún partido de la fase de cuartos de final por su condición de líder en la temporada regular. Esa misma falta de roce competitivo les pasó factura en el tramo inicial del juego, donde no conectaron desde el principio y se vieron superados por el quinteto caleño durante gran parte del compromiso.



Pero los pentacampeones a pesar de no mostrar su mejor baloncesto, lograron remontar en el marcador en el último tramo del partido, haciendo gala de la experiencia de sus jugadores veteranos, quienes aparecieron en los momentos cruciales. En el aspecto estadístico, estuvieron con bajos porcentajes en TC con un 35% y en desde la línea de 3 puntos con 22%, dentro de la pintura es de donde provino la mayoría de los puntos y donde mejor estuvieron con un 47%.



Heissler Guillent no jugó su mejor partido, pero fue el motor del equipo, dándole pausa y buen manejo del balón al equipo en los momentos requeridos, además de ser una de las piezas claves de esta victoria, promediando 17 PT, 3 REB y 5 AST. Ernesto Oglivie también contribuyó con su granito de arena, siendo el referente ofensivo de los suyos, además de ser el máximo anotador del juego con 25 PT y atrapando 4 REB.



“Luego de un arduo trabajo defensivo para no dejar escapar a Team Cali, sabemos que estamos enfrentando un poder ofensivo muy fuerte como es el que ellos han demostrado durante toda la temporada y dejarlo por debajo de su promedio es lo que queríamos, mantuvimos el enfoque defensivo”, comentó el profesor Tomás Díaz sobre el trabajo defensivo que les permitió gestar la remontada.



También habló sobre la gran contribución de Tony Trocha en ambos costado del madero y de cómo se impuso con su experiencia en el campo.

“El trabajo que hizo en los dos lados de la cancha fue importante, de pronto no tuvo su mejor noche en los tiros de 3, pero yo creo que la capacidad que tiene él y su experiencia de mantenerse concentrado en otras cosas que pueden ser lo que hizo, colaborar con los rebotes, las tapas e intimidar un poco debajo el cesto, eso también se convierte en puntos”.



Los dirigidos por el profesor Guillermo Moreno se les vuelve a escapar el triunfo ante Titanes, debido al mal cierre que tuvieron los dueños de casa en el último cuarto, sin poder finiquitar el compromiso y siempre dejándoles la posibilidad a los vigentes campeones de estar vivos en el marcador. Sorpresivamente los números el día de hoy de los caleños fueron superiores a los de su rival en casi todos los rubros del juego con: 44% en TC, un buen trabajo dentro de la zona con 54% de efectividad y lanzando un 32% en triples. Aunque para destacar la cifra negativa de 18 pérdidas totales, que se tradujeron en su mayoría en puntos en contra.



Yildon Mendoza fue el mejor calificado de la cancha, disputando uno de sus mejores encuentros de la temporada, aportando un doble-doble de 18 PT y 10 REB.

“Este es un juego de errores y este es un juego donde lo mental está por encima de lo físico. Nosotros no podemos seguir cometiendo 18 errores o 18 perdidas en un partido contra un rival de las características de Titanes, creo que en las perdidas están las situaciones que pueden hacer las diferencias de un partido. En momentos en los que nosotros teníamos el liderazgo, de pronto tomamos tiros apresurados, pero yo creo que nuestra defensa fue buena, mientras mantengamos a los equipos por debajo de 80 puntos”, declaró el coach Guillermo Moreno, tras la derrota de su conjunto e hizo referencia sobre donde estuvieron las fallas del equipo.



El MVP del partido fue Tony Trocha, el basquetbolista con mejor valoración de la duela por parte de la escuadra barranquillera, hoy dio muestra de su experiencia y de sus cualidades técnicas, aportando un doble-doble de 11 PT, 14 REB y 2 TAP.