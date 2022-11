Tiger Woods en acción: El estadounidense dará una partida de exhibición en diciembre

El astro del golf Tiger Woods volverá a competir en diciembre en un juego de exhibición en el que hará pareja con Rory McIlroy frente a Justin Thomas y Jordan Spieth, avanzaron el jueves medios estadounidenses.



Woods apenas pudo competir en tres torneos oficiales esta temporada, el último de ellos el Abierto Británico en julio, debido a las secuelas de las graves lesiones que sufrió en una pierna en el accidente automovilístico de principios de 2021.



El californiano, de 46 años, regresará al campo el 10 de diciembre para el partido de exhibición "The Match", que se espera que se dispute a 12 hoyos en el Pelican Golf Club de Belleair (Florida), avanzaron los medios Golf Digest y The Fried Egg.



Woods, ganador de 15 torneos de Grand Slam, hará pareja en su tercera participación en "The Match" con el norirlandés Rory McIlroy, quien acaba de recuperar el número uno del circuito PGA.



Frente a ellos estarán los estadounidenses Jordan Spieth, ganador de tres torneos grandes, y Justin Thomas, vencedor en dos.



La exhibición está programada para el fin de semana anterior al PNC Championship de Orlando (Florida), un torneo familiar de PGA en el que Woods ha jugado junto a su hijo Charlie en años anteriores.