Zverev venció a Coric y se metió a las semifinales del US Open 

Daniel Molina Durango

Con la presión de ser uno de los favoritos tras la salida de Novak Djokovic, el alemán Alexander Zverev doblegó este martes en cuatro tensos sets al croata Borna Coric y clasificó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos.



Zverev, quinto sembrado en este Grand Slam, venció a Coric (32 de la ATP) por 1-6, 7-6 (7/5), 7-6 (7/1) y 6-3 en tres horas y 24 minutos en la pista Arthur Ashe, la principal de Flushing Meadows.



El alemán, que alcanzó la segunda semifinal de un Grand Slam de su carrera, ambas en 2020, enfrentará ahora al ganador del cruce de este martes entre el español Pablo Carreño (27) y el canadiense Denis Shapovalov (17).



Además de asegurar su sitio entre los cuatro mejores en Nueva York, donde por primera vez habrá un ganador de Grand Slam diferente al 'Big Three' del tenis desde 2016, Zverev se convirtió también en el primer alemán en llegar a las semifinales del US Open desde Boris Becker en 1995.

"Es un gran logro pero no quiero parar aquí", recalcó Zverev, de 23 años. "Honestamente es genial estar en semifinales y desafortunadamente no habíamos estado aqui en 25 años, pero vendrán muchos más después de mí".



El alemán, que habia avanzado sin sobresaltos en la primera semana de competición, llegó a estar contra la pared ante Coric, un rival que ya había dejado en el camino a otro candidato, Stefanos Tsitsipas (cuarto sembrado), en la tercera ronda.

Segundas semifinales consecutivas

Coric se aprovechó de los nervios iniciales del alemán, que había reconocido que quería aprovechar la inusual oportunidad de que no estuvieran presentes ni Novak Djokovic, descalificado en los octavos, ni Roger Federer y Rafa Nadal, que no viajaron a Nueva York.



El croata, de 23 años, se llevó el primer set por un claro 1-6 entre las señales de nerviosismo de Zverev, un jugador que fue un prodigio de precocidad al inicio de su carrera pero que nunca ha ratificado su talento levantando un 'Major'.



Su mejor resultado hasta ahora eran las semifinales del pasado Abierto de Australia, donde cayó ante el austriaco Dominic Thiem, que el miércoles juega en los cuartos de Flushing Meadows.



En la segunda manga, después de varias discusiones con la jueza de silla y hasta con el supervisor del torneo, Zverev se vio en desventaja 4-2, dejando caer la raqueta al suelo presa de la frustración.

Pero el alemán encontró la fuerza para rehacerse y sumar cuatro juegos seguidos, llevando el partido a un intenso 'tie break' en el que fueron los errores no forzados los que condenaron al croata a perder el set, celebrado con un grito de rabia por Zverev.



"Comencé a jugar mejor, fui más consistente con mi servicio. Me dije a mí mismo: 'estoy abajo 6-1 y 4-2, no tengo ya nada que perder en este momento", recordó tras el partido.



"Comencé a jugar un poco más agresivo porque la forma en que estaba jugando no estaba al nivel de unos cuartos de final de un Grand Slam", admitió.



En el tercer set, Zverev comenzó a hacer estragos con su potente servicio (18 'aces' por 5 de su rival), afinando la puntería con el segundo saque.



"Me di cuenta de que tenía buenas opciones de pegar fuerte ese segundo servicio y, si lo hacía, mi porcentaje de ganar el punto es bastante alto. Así que hice eso y funcionó", explicó.

Coric no se dio por vencido y, protegiendo con facilidad también su servicio, llevó la manga a otro 'tie break', pero rápidamente se vio 4-0 por detrás y no lo pudo levantar.



Con ventaja en el marcador en el cuarto set, Zverev terminó rompiendo el servicio a Coric con un espectacular golpe paralelo colocándose 5-3 y sellando la victoria con su saque.



Aliviado tras el triunfo, el alemán echó la vista atrás y destacó la importancia del trabajo físico realizado durante el largo parón por el coronavirus.



"Esto es gracias a lo que hice en esos seis meses. Estuve trabajando fuerte en el el gimnasio tratando de mejorar mi físico y mi velocidad. Y este es el momento en el que recibo los resultados". afirmó.