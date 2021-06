"Tuve la calma y la cabeza para sacar otro partido adelante": María Camila Osorio

Juan Carlos Pamo

La tenista cucuteña María Camila Osorio dio este miércoles un paso muy importante en su carrera, al conseguir avanzar a la tercera ronda del torneo de Wimbledon 2021, donde ya suma cinco victorias tras venir desde la fase de clasificación.



En el partido de este miércoles no la tuvo fácil frente a la rusa Ekaterina Alexandrova, que en el primer set se fue arriba rápidamente y logró sacarle dos quiebre y estar por encima de la colombiana 0-3, por lo que tuvo que remar desde atrás para emparejar el juego y pasar derecho.



La cucuteña no la pasaba y tuvo que pedir asistencia médica por un dolor en su espalda, que la tuvo fuera de la cancha por cera de 10 minutos. A su regreso, su rival se fue arriba 0-4, pero la colombiana sacó mejoró y logró llevar el set al 7-5 a su favor.



En el segundo set la colombiana mantuvo el ritmo y al dominio de las acciones, con lo que pudo salir vencedora con un contundente 6-2, tras quebrale el servicio a su contrincante en dos ocasiones, con lo que selló su clasificación, logrando, hasta el momento, la victoria más importante de su carrera.



“Yo sentía que no estaba jugando mal, pero ella estaba muy sólida. Fue complicado. Tuve la calma y la cabeza para sacar otro partido adelante”, resaltó la colombiana, quien explicó que el problema en la espalda lo viene sintiendo desde después del partido de primera ronda.



“No me impide sacar pero sí me duele. Tengo que tratar de manejarlo para el encuentro que viene”, señaló Osorio, quien agregó que “ha sido difícil, he jugado muchos partidos y pues este es un nivel muy alto. Estoy exigiendo mi cuerpo al máximo”.



La deportista de 19 años espera por la bielorrusa Aryna Sabalenka, actual N° 4 del ranking WTA y segunda favorita al título, siendo esta su primera presentación ante una jugadora Top-10.