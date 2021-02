¡Sufrió, pero avanzó! Djokovic ya está en la tercera ronda del Abierto de Australia

Daniel Molina Durango

El serbio Novak Djokovic (N.1), se clasificó con sufrimiento a tercera ronda del Abierto de Australia, tras ganar este miércoles al estadounidense Frances Tiafoe, mientras que la española Garbiñe Muguruza no acusó el cansancio en su segundo día seguido con partido y derrotó a la rusa Liudmila Samsonova.



'Djoko' se impuso a Tiafoe (64º) en cuatro reñidos sets, 6-3, 6-7 (3/7), 7-6 (7/2), 6-3.



El serbio, que no exhibió su mejor tenis, tuvo que batallar duro para doblegar la resistencia de Tiafoe, que lo obligó a disputar dos tie-break. Sin embargo, el serbio supo elevar el nivel y aguantar la presión en los momentos clave del partido.



En la tercera vuelta, Djokovic se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz (31º), vencedor ante su compatriota Reilly Opelka (38º) 4-6, 7-6 (8/6), 6-7.



"Preferiría no tener este tipo de encuentro en la primera semana", declaró Djokovic, que reconoció que Tiafoe jugó en forma "fantástica".

K.O. de Wawrinka

Previamente, se había clasificado el tercer favorito, el austriaco Dominic Thiem, vencedor ante el alemán Dominik Koepfer (70º) 6-4, 6-0, 6-2.



También pasó a la tercera vuelta el argentino Diego Schwartzman (N.9) que despachó en tres cómodos sets 6-2, 6-0, 6-3 al francés Alexandre Muller (210º).



El argentino, vigente semifinalista de Roland Garros necesitó poco más de una hora y media para hacer valer su superioridad ante el galo de 24 años, que el lunes había logrado su primera victoria en el circuito principal.



Schwartzman se medirá en la siguiente ronda con el ruso Aslan Karatsev (114º).



El español Pedro Martínez (87º) derrotó al finlandés Emil Ruusuvuori (86º) después de haber perdido con contundencia el primer set, por 1-6, 6-3, 6-2, 7-6 (7/5). En siguiente ronda le espera el serbio Dusan Lajovic (27º).



Y el también español Pablo Carreño (16º) superó al checo Jiri Vesely (68º) 6-3, 7-6 (7/3), 2-6, 6-4.



El Grand Slam australiano se quedó este miércoles sin una de sus cabezas de cartel, el tres veces ganador de Grand Slam Stan Wawrinka (18º). El suizo fue eliminado después de un partido homérico de cinco sets 7-5, 6-1, 4-6, 2-6, 7-6 (11/9) ante el húngaro Marton Fucsovics (55º).



En tercera ronda, se enfrentará al canadiense Milos Raonic (14º).

Favoritas adelante

En el cuadro femenino, Muguruza (14ª del mundo) y finalista el año pasado, se clasificó con comodidad al derrotar a la rusa Liudmila Samsonova (130ª y procedente de las previas) por 6-3, 6-1.



"Con este calor, estoy contenta de que el partido no se haya complicado y porque no se haya eternizado", reconoció la tenista nacida en Caracas, que encadenó sus dos primeros partidos el martes y el miércoles, después de que los organizadores del Grand Slam australiano le concediesen un día de descanso después de la final que disputó (y perdió) el domingo en el torneo preparatorio Yarra Valley Classic.



En la tercera ronda, Muguruza se enfrentará a la kazaja Zarina Diyas (83ª).



Junto a Muguruza encontraron su camino a tercera ronda, aunque con diferente grado de sufrimiento, otras favoritas como Naomi Osaka, Simona Halep o Serena Williams.



Osaka (3ª del mundo) se mostró intratable ante la francesa Caroline Garcia (43ª), a la que barrió 6-2, 6-3 en 61 minutos.



Osaka se enfrentará en busca de los octavos de final a la tunecina Ons Jabeur (30ª), que fue una de las revelaciones el año pasado al alcanzar los cuartos de final.



La rumana Halep, N.2 del mundo, derrotó 4-6, 6-4, 7-5 a la australiana Ajla Tomljanovic (72ª), que estuvo a dos puntos de haberse llevado el partido.



En la siguiente ronda, la rumana buscará el pase a octavos de final ante la rusa Veronika Kudermetova (36ª).



Además, la italiana Sara Errani (134ª) venció sin piedad a la estadounidense Venus Williams (81ª) por 6-1, 6-0.



La mayor de las Williams, de 40 años, jugó con problemas físicos que le impidieron ofrecer un mejor rendimiento. La finalista en Melbourne en 2003 y 2017 presentaba molestias en el tobillo y en la rodilla, pero rechazó abandonar el partido.



Errani se medirá en tercera ronda con la tenista de Taiwán Su-Wei Hsieh (71ª), que derrotó a la canadiense Bianca Andreescu (9ª).



Mejor le fueron las cosas a Serena Williams, que se impuso 6-3, 6-0 en 1 hora y 10 minutos a la serbia Nina Stojanovic (99ª). Su siguiente rival en busca de los octavos será la rusa Anastasia Potapova (101ª).