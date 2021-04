Stefanos Tsitsipas venció a Rublev en Montecarlo y ganó su primer Masters 1000

Alejandro Cabra Hernandez

El griego Stefanos Tsitsipas, 5º del ranking mundial, ganó el domingo su primer torneo de la categoría Masters 1000 tras derrotar en la final de Montecarlo al ruso Andréi Rublev (8º), por 6-3, 6-3, en 1 hora y 11 minutos.



"Estoy desbordado por la emoción. Es, de momento, la victoria más bonita de mi vida", declaró el tenista de 22 años, tras haberse arrodillado sobre la pista de tierra batida.

"Sabía que era un rival correoso y empecé el partido con nervios", añadió el jugador griego, que destacó los numerosos enfrentamientos previos con Rublev.



En Montecarlo, los dos tenistas se vieron las caras por séptima vez, en un duelo que Tsitsipas domina 4-3 frente a Rublev.



"Estoy orgulloso por cómo me he comportado sobre la pista", añadió.



Poco inspirado al comienzo del partido, Rublev (23 años), cedió un break en el segundo juego y cuando quiso reequilibrar el resultado, el mal ya estaba hecho: Tsitsipas defendió tranquilamente sus saques para conseguir el primer set en 32 minutos.



El segundo set arrancó con el mismo tono: Tsitsipas le ganó el servicio al ruso para ponerse 2-1, y cerró con un break el último juego.



Tsitsipas no desaprovechó ninguna de las bolas de break de las que gozó y nunca sufrió en su saque. Rublev, que disputaba su primera final de Masters 1000 tras eliminar a Rafael Nadal en cuartos, no gozó de ninguna bola de break en todo el partido.



Con el de hoy, Tsitsipas suma seis títulos de la ATP, así como el Masters de final de año de 2019 y cuatro torneos ATP 250 (Estocolmo, 2018; Marsella y Estoril, 2019; Marsella, 2020).