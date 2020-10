¡Sorpresa en Roland Garros! Gaston, el número 239 del mundo, 'tumbó' a Wawrinka

Daniel Molina Durango

El francés de 20 años Hugo Gaston, 239º mundial e invitado al torneo, sacudió Roland Garros este viernes al batir al suizo Stan Wawrinka, triple ganador de Grand Slam, en cinco sets (2-6, 6-3, 6-3, 4-6 y 6-0), y avanzar a octavos.



En su primera participación en el cuadro principal, Gaston desafiará el domingo al número tres mundial y reciente vencedor del US Open, Dominic Thiem, por una plaza en cuartos.



"Es una locura lo que me está pasando. Intenté hacer mi juego, entré en la pista para ganar, no lo pensaba realmente, pero hice todo lo posible", señaló ante las aclamaciones de los pocos espectadores presentes en la Suzanne Lenglen debido a las estrictas restricciones de público por el recrudecimiento de la pandemia.



Gaston se convierte en el jugador con peor clasificación en alcanzar los octavos de Roland Garros desde el francés Arnaud di Pasquale en 2002.

La lluvia interrumpió el partido, con 2-2 en la tercera manga, durante dos horas y media. Gaston no se desconcentró y al regreso de vestuarios impuso su juego, creativo y variado, para situarse 2 sets a 1.



Wawrinka, ganador de Roland Garros en 2015 y finalista en 2017, fue capaz de igualar pero en la manga decisiva no encontró argumentos ante un jugador de 1,73 metros que hizo un tenis de fantasía para vencer 6-0.



Ahora se enfrentará a Thiem. "Será una experiencia increíble. Lo daré todo, como hoy, no tengo nada que perder", dijo el tenista de Toulouse, único representante francés en el cuadro masculino.