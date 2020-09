Alejandro Cabra Hernandez

La mexicana Renata Zarazúa (178ª del mundo) vio truncado su sueño en Roland Garros al caer este miércoles en segunda ronda del Grand Slam francés ante la ucraniana Elina Svitolina (5ª) por 6-3, 0-6, 6-2.



Mientras se disputaba ese partido, y sin llegar a saltar a pista, la estadounidense Serena Williams, 9ª jugadora del mundo, se retiró por lesión antes de su duelo de segunda ronda del torneo parisino ante la búlgara Tsvetana Pironkova (157ª).



"Es mi tendón de Aquiles, que no tuvo tiempo de curarse después del US Open", explicó la menor de las hermanas Williams, de 39 años, en conferencia de prensa.



En la pista Central, Zarazúa, que cumplió 23 años este miércoles, no pudo celebrar la efeméride logrando la gesta de colarse entre las 32 mejores del torneo.



Pero la primera mujer del país centroamericano en diputar el cuadro principal de un Grand Slam desde que lo hiciese su compatriota Angélica Gavaldón en la edición del 2000 del Abierto de Australia se va de París con la cabeza alta después de haber superado la primera ronda, a la que llegó procedente de las clasificaciones, y con un partido en la pista principal Philippe-Chatrier ante la quinta raqueta del mundo, a la que llegó a endosar un set en blanco.



Una amarga pero caudalosa fuente de enseñanzas para Zarazúa, que nunca antes se había enfrentado a una integrante del Top-20 de la clasificación WTA.



Aún así, Zarazúa jugo sin complejos y ofreció varios golpes meritorios que suscitaron los aplausos de los escasas decenas de espectadores que presenciaron el partido que abrió la jornada en Roland Garros, el único que se pudo disputar en la hora prevista del primer turno bajo el nuevo techo de la pista principal, en una lluviosa y gris mañana en la capital francesa.



Después de haber arrasado a la francesa Elsa Jacquemot (525ª) en primera ronda, Zarazúa se encontró con una jugadora mucho mejor posicionada en la clasificación WTA.



Svitolina, dos veces cuartofinalista en Roland Garros, y dos veces semifinalista de un Grand Slam, se medirá en tercera ronda con la rusa Ekaterina Alexandrova, victoriosa ante la australiana Astra Sharma.



Si la sorpresa estuvo cerca de producirse en el caso de Svitolina, se acabó de consumar en el partido de la reciente finalista del US Open Victoria Azarenka (14ª del mundo), que cayó derrotada ante la eslovaca Anna-Karolina Schmiedlova (161ª) en dos sets 6-2, 6-2.



La bielorrusa quizá pagó el esfuerzo de su ajetreado pero exitoso último mes: con el título de Cincinnati (deslocalizado a Nueva York), la final del US Open y los cuartos de final en Roma. Unas actuaciones que le permitieron regresar al top-15.



Sobre la pista Simonne-Mathieu Azarenka se vio penalizada por sus numerosas faltas directas.



La antigua número 1 del mundo y dos veces ganadora de Grand Slam firmó su regreso al primer plano en el reciente verano boreal.



Schmiedlova se enfrentará a la argentina Nadia Podoroska por un puesto en octavos de final, después de la tenista de Rosario derrotase a la kazaja Yulia Putintseva 6-3, 1-6, 6-2.

Resultados de la jornada en Roland Garros:

Individual femenino - Segunda ronda:



Amanda Anisimova (USA/N.25) derrotó a Bernarda Pera (USA) 6-2, 6-0



Elina Svitolina (UKR/N.3) a Renata Zarazúa (MEX) 6-3, 0-6, 6-2



Ekaterina Alexandrova (RUS/N.27) a Astra Sharma (AUS) 6-3, 6-3



Anna Karolína Schmiedlová (SVK) a Victoria Azarenka (BLR/N.10) 6-2, 6-2



Nadia Podoroska (ARG) a Yulia Putintseva (KAZ/N.23) 6-3, 1-6, 6-2



Barbora Krejcíková (CZE) a Barbora Strycova (CZE/N.32) 6-4, 3-6, 6-3



Tsvetana Pironkova (BUL) a Serena Williams (USA/N.6) no se presentó