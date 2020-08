Francisco Henao

¡Sensible baja! Rafael Nadal no jugará el US Open por la situación sanitaria que vive el mundo

Rafael Nadal anunció este martes que no jugará el US Open de los Estados Unidos, uno de los grandes de la temporada, por la situación sanitaria que vive el mundo debido al Covid-19.



El español, ganador en cuatro ocasiones del US Open, dijo en sus redes sociales que "Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar".

Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control.

Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad pic.twitter.com/kLLne4yJB7 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

El certamen norteamericano está previsto que comience el 31 de agosto, pero ante la renuncia de Nadal la incógnita está en si los otros grandes del mundo tomarán el mismo camino.