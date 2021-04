Copa Davis 2021: Colombia disputará su grupo en Turín

Alejandro Cabra Hernandez

La fase final de la Copa Davis de 2021 (25 de noviembre-5 de diciembre) será organizada no solo en Madrid, como estaba previsto inicialmente, sino también en Innsbruck y Turín, anunció este lunes la Federación Internacional de Tenis (ITF).



"Cada ciudad albergará dos de los seis grupos, y después Madrid recibirá dos partidos cuartos de final, mientras que Innsbruck y Turín tendrán uno cada una. La capital española albergará también las semifinales y la final", detalla la ITF en un comunicado.



De este modo, los Grupos A (España, Rusia, Ecuador) y B (Canadá, Kazajistán, Suecia) se jugarán en Madrid. Los Grupos C (Francia, Gran Bretaña, República Checa) y F (Serbia, Alemania, Austria) en Innsbruck, mientras que los Grupos D (Croacia, Australia, Hungría) y E (Estados Unidos, Italia, Colombia) están programados en Turín. Todos los partidos se jugarán en superficie dura.



La instancia dirigente había anunciado el 18 de enero una evolución del formato controvertido de la competición, instaurado en 2019. La duración había sido extendida de siete a once días y la ITF había dejado entender que dos ciudades podrían acompañar a Madrid en la organización.



Otro cambio anunciado en enero pero que solo será introducido en 2022, el paso de 18 a 16 equipos.



La primera edición de la Copa Davis en su nuevo formato, instaurada en concertación con la ITF por su nuevo propietario, el grupo Kosmos dirigido por el futbolista Gerard Piqué, tuvo lugar en 2019 en Madrid. La segunda edición fue anulada en 2020 debido al coronavirus.



La edición de 2019, ganada por España ante su público, no tuvo el éxito esperado a nivel de seguimiento popular. El formato de una semana también provocó problemas de programación, ya que varios partidos terminaron de madrugada.



Kosmos compró la Copa Davis por 3.000 millones de euros (3.568 millones de dólares) por 25 años e hizo una competición que reúne a todos los equipos en algunos días a final de año, en principio en una sola ciudad, que iría cambiando cada año.