Roger Federer se lleva un susto pero pasa a segunda ronda de Wimbledon

Ricardo Micolta Angulo

El suizo Roger Federer, octava raqueta del mundo, se clasificó el martes para la segunda ronda del torneo de Wimbledon tras el abandono por lesión del francés Adrian Mannarino sobre el césped de la pista central del All England Club londinense.



Tras casi dos horas y media de partido, Mannarino, que ha llegado tres veces en el pasado a la cuarta ronda de este torneo y esta vez se estaba imponiendo con firmeza al suizo, cayó al suelo cuando iba perdiendo el quinto juego del cuarto set.



Jugando con agresividad había logrado dar un buen susto a Federer, que a los casi 40 años busca ganar su noveno Wimbledon y llevar su número de Grand Slams a 21, superando al español Rafa Nadal con quien comparte actualmente el récord masculino y que no compite en este torneo.



El partido terminó por abandono con un resultado de 6-4, 6-7 (3/7), 3-6 y 4-1.



Federer afirmó querer ganar pero "no así" y deseó "una rápida recuperación" al francés, del que dijo que "podría haber ganado el partido porque jugó mejor".