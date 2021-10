Remontada y triunfazo de Daniel Galán en su debut en el Open Bogotá

Alegría, felicidad y festejo se vivió este lunes en el Carmel Club con el debut triunfador del tenista colombiano Daniel Galán en el DIRECTV Open Bogotá, luego de derrotar por 4-6, 6-3, 6-4 al francés Mathieu Perchicot.



Fue un primer set raro, incómodo. De esos que nunca se quisiera tener en un partido. Galán no encontraba sus golpes: se le quedaba muy corta o se le iba muy larga; desde la otra orilla, a Perchicot le estaba entrando todo, en especial cuando jugaba al cuerpo del tenista colombiano.



Varias veces miró Galán a la tribuna, tratando de encontrar respuestas de su hermano Sat o de su padre Santos, quienes lo entrenan, para buscar respuesta a las malas sensaciones que estaba teniendo. Hace mucho tiempo no se veía a la mejor raqueta del país tan nublado.



Para Perchicot era la oportunidad de oro en el DIRECTV Open Bogotá. No podía dejarla pasar. Dos derechas profundas y un smash corto. Así lo volvió loco durante esa primera manga, en la que le ganó 6-4.



La lluvia asomó en el Carmel Club, pero nada que hiciera para el segundo set. Galán aprovechó el público a su favor para encender su juega. Mejoró espectacularmente su saque, con un acierto del 92 por ciento en los puntos ganados con ese primer servicio.



Además, comenzó a devolver mejor y a golpear más al fondo de la cancha con mucho peligro, mientras que Perchicot se retrasaba más en el campo y no era capaz de frenar esas poderosas derechas de Galán.



Perchicot no pudo resistir el juego ofensivo de Galán y terminó viendo cómo le quebraba su juego en el octavo game del servicio que, para fortuna del tenista colombiano, terminó cerrando con un contundente 6-3. Seguía el sueño por el DIRECTV Open Bogotá más vivo que nunca.



Para la tercera y definitiva manga, Galán salió al todo por el todo, teniendo claro que ya había encontrado sus mejores golpes. Arriesgó un poco más con su saque más hacia la paralela y sus bolas profundas lastimaban más.



Galán se dio cuenta que Perchicot le buscaba mucho el revés y él, con mucha paciencia, siempre incomodó al francés hasta que pudiera encontrar ese golpe de derecha profundo que tanto lastimaba. Fueron dos quiebres los que ganó Galán haciendo que el francés, con mucha furia, lanzara una de sus raquetas al suelo, en un acto reprochado por los espectadores.



​Al final, esa mañana que comenzaba nublada y complicada, terminó viendo salir el solo y apuntando a Daniel Galán, que avanzó a la segunda ronda del DIRECTV Open Bogotá y se anima a soñar con el título.