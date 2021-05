Francisco Henao

Uno de los grandes tenistas de la historia, el español Rafael Nadal, puso en duda su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio que están previstos comenzar el 23 de julio.



El ganador de 20 Grand Slams fue claro este martes al afirmar que su presencia en Tokio no la tiene segura.



"No sé todavía, no puedo dar una respuesta clara porque no lo sé. En un mundo normal nunca pensaría en perderme los Juegos, claro, todos sabemos lo importantes que son para mí. En estas situaciones, no sé, veremos en un par de meses", dijo Nadal.



Señaló el español que la pandemia del coronavirus aún no ha sido controlada y que en Japón ha hecho mucho daño.



"La pandemia nos ha hecho vivir cosas a las que no estábamos acostumbrados. Cuando se habla de pandemia se habla de los jóvenes, pero yo creo que ellos tienen energías para adaptarse más. Para nosotros que llevamos una vida viviendo en unas condiciones que han cambiado de manera drástica y somos más conscientes de los problemas, esta preocupación está más acentuada", señaló.



La realización de los Olímpicos de Tokio ha estado inmersa en debates por el pedido de muchos deportistas de aplazarlos por el riesgo que corren debido al coronavirus.



Nadal ha ganado dos oros Olímpico, uno individual en Pekín 2008 y otro en dobles formando pareja con Marc López en Río 2016. La cita de Londres 2012 se la perdió por lesión.