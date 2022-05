Rafael Nadal pasó a octavos en el Master 1000 de Madrid en su regreso a la competencia

El español Rafa Nadal regresó este miércoles a las pistas de la mejor forma posible luego de seis semanas de ausencia por una lesión en las costillas, con una victoria en dos sets en segunda ronda del Masters 1000 de Madrid ante el serbio Miomir Kecmanovic (32º) 6-1, 7-6 (7/4).



Peor fortuna tuvieron el argentino Diego Schwartzman (15º), derrotado 6-0 y 6-3 por el búlgaro Grigor Dimitrov (20º), y el chileno Cristian Garín (39º), que también fue arrollado, en su caso 6-3 y 6-0 ante el canadiense Felix Auger-Alisssime (10º).



A menos de tres semanas para Roland Garros (22 mayo-5 junio) y ante uno de los jugadores en mejor forma del inicio de la temporada 2022, Nadal demostró haber recuperado la forma física, especialmente en un primer set en el que se mostró agresivo y sin dar tregua al serbio, con la diestra y con el revés.



Ni siquiera la lluvia que hizo acto de presencia en dos ocasiones sobre la pista central madrileña, antes de una interrupción de 30 minutos, logró sacarle del partido.



El segundo set, jugado ya bajo techo (a excepción del primer juego), le procuró mayor trabajo, pero Nadal resolvió a su favor en el 'tie break'.



"Esta es una victoria que tiene mucho valor para mí, contra un jugador que está haciéndolo bien en los últimos meses. Han sido dos horas en la pista que me van a ayudar sin duda para mi objetivo final, que es recuperar mi forma lo antes posibles", explicó Nadal.



- El siguiente, Goffin -

El mallorquín, único jugador con 21 títulos de Grand Slam, buscará el pase a cuartos de final en la capital de España ante el belga David Goffin (60º), que derrotó 6-4, 6-2 al neerlandés Botic van de Zandschulp (31º).



Su último partido se remontaba al 20 de marzo, cuando perdió en la final de Indian Wells ante el estadounidense Taylor Fritz (6-3, 7-6) un día después de su lesión en las costillas. Después se perdió los torneos de Montecarlo y Barcelona.



Horas antes, el vigente campeón del Torneo de Madrid, Alexander Zverev (3º del mundo) inició su andadura en la Caja Mágica de la capital española con una victoria sobre el croata Marin Cilic 4-6, 6-4, 6-4.



- KO de Bautista, Davidovich y Sorribes -

Zverev, que todavía no ha logrado ningún título en este 2022, se enfrentará en tercera ronda al italiano Lorenzo Musetti (63º).



El griego Stefanos Tsitsipas (5º) se impuso en el último partido del día por 6-3 y 6-4 al francés Lucas Pouille (174º) y será el rival de Dimitrov en octavos de final.



El británico Daniel Evans también avanzó a tercera ronda este miércoles tras eliminar al español Roberto Bautista 6-3, 5-7, 7-6 (7/2).



Bautista, que volvía en Madrid a la competición desde su participación en Miami, no aguantó en los momentos clave del encuentro para llevarse el partido.



Evans se enfrentará en octavos de final al ruso Andrey Rublev.



Otro español que dijo adiós a sus opciones en Madrid es Alejandro Davidovich (29º), finalista en el Masters 1000 de Montecarlo, pero derrotado este miércoles por el polaco Hubert Hurkacz (14º) por 6-4, 4-6, 7-6 (7/5).



Hurkacz se medirá en la siguiente ronda con el serbio Dusan Lajovic, quien dio la sorpresa al ganar al noruego Casper Ruud, quinto cabeza de serie, 7-6 (9/7), 2-6, 6-4.



El británico Cameron Norrie, noveno cabeza de serie, se impuso al estadounidense John Isner 6-4, 6-7 (5/7), 6-4 y se enfrentará el jueves en tercera ronda al joven español Carlos Alcaraz.



En el cuadro femenino, la tunecina Ons Jabeur (10ª) pasó a semifinales tras derrotar a la rumana Simona Halep (21ª) por 6-3, 6-2.



Jabeur se medirá en semifinales con la rusa Ekaterina Alexandrova (45ª), que se impuso este miércoles a la estadounidense Amanda Anisimova (33ª) 6-4, 6-3.



En la otra parte del cuadro, el tenis español quedó ya sin opciones en el cuadro femenino de Madrid, tras la eliminación de Sara Sorribes (47ª) ante la estadounidense Jessica Pegula (14ª) por 6-4 y 6-2.



Pegula se enfrentará en su semifinal ante la suiza Jil Teichmann (35ª), que derrotó por 6-3 y 6-4 a la ucraniana Anhelina Kalinina (37ª).