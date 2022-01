Rafael Nadal habló del caso Djokovic: "Conocía la condiciones" para ir a Australia 

La estrella del tenis español, Rafael Nadal, dijo este jueves que el serbio Novak Djokovic debe asumir las consecuencias de no haberse vacunado contra el coronavirus y que ya "conocía las condiciones" para estar en el Abierto de Australia.



El número uno del tenis mundial fue retenido por la policía fronteriza al llegar a Australia el miércoles, y su visado fue cancelado por no cumplir con los requisitos relativos a la vacunación contra el covid para ingresar al país.



Djokovic, que puede ser expulsado del país, interpuso un recurso para poder quedarse y disputar desde el 17 de enero el Abierto de Australia, donde tanto él como el español aspiran a ganar un 21º título del Grand Slam.



Por el momento, ha conseguido aplazar su expulsión, al menos hasta una audiencia ante la justicia el lunes.



Nadal contrajo el covid el mes pasado y afirma que la vacuna es la mejor manera de frenar una pandemia que "ha causado la muerte de tanta gente".



"Yo tuve el covid, fui vacunado dos veces. Si se hace esto, no tienes ningún problema en jugar aquí. Eso es lo único que está claro" dijo en Melbourne, tras ganar su primer partido individual en el circuito ATP de 2022.



"Para mí lo único claro es que si te has vacunado, puedes jugar el Open de Australia y en cualquier parte, y en mi opinión el mundo ha sufrido ya bastante como para no seguir las reglas", explicó Nadal.



Djokovic "ha tomado sus propias decisiones, y cada cual es libre de hacerlo, pero eso tiene algunas consecuencias", agregó el tenista español.



"Desde luego no me gusta esta situación, y de alguna manera lo siento por él" agregó.



Djokovic rehúsa explicar públicamente si ha sido o no vacunado, pero ya expresó anteriormente su oposición a ser inoculado contra el coronavirus.



Regreso con triunfo

Nadal regresaba a la competición oficial individual este jueves tras seis meses de baja por lesión y tras haber superado un covid que calificó de "extenuante".



El tenista mallorquín de 35 años, actual número 6 mundial, se impuso 6-2 y 7-5 al lituano Ricardas Berankis, 104º del ranking, en su primer partido oficial desde agosto de 2021.



Tras haberse llevado fácilmente el primer set, Nadal se distanció 5-2 en el segundo, pero su rival llegó a igualar 5-5, antes de que el español se llevara los dos juegos siguientes y apagara el principio de incendio.



"Es imposible estar con la confianza perfectamente tras una lesión de unos seis meses", explicó.



El próximo rival de Nadal en Melbourne será el holandés Tallon Griekspoor (65º), en cuartos de final.



Lesionado en un pie desde Roland Garros, Nadal habia renunciado a Wimbledon y luego puso fin a su temporada tras haber jugado dos partidos en Washington en agosto. Regresó a las pistas en diciembre en un torneo de exhibición en Abu Dabi, donde poco después anunció su positivo al covid-19.



"Estaba extenuado y tenía fiebre", explicó este jueves. "Me quedé en la cama dos días sin poder moverme porque estaba muy mal y tenía fiebre", añadió.



Nadal está ahora "más bien contento" de su estado físico, a diez días del primer Grand Slam de la temporada.