Rafael Nadal estará entre seis y ocho semanas por fuera de las canchas por lesión

El tenista español Rafa Nadal afirmó este jueves, tras someterse a unos exámenes médicos, que "se confirman los resultados de Melbourne y los plazos" de entre seis y ocho semanas de baja por una lesión en la cadera.



"Hoy he estado en la Clínica Tenis Tecknon de Barcelona dónde me han realizado unas pruebas. Se confirman los resultados de Melbourne y los plazos siguen siendo los mismos", escribió Nadal en su cuenta oficial de Twitter.



"Establecido los tratamientos a seguir y en 3 semanas me realizarán nuevas pruebas para ver la evolución", añadió con un emoticono de unas manos en postura de rezar.



Campeón vigente del Abierto de Australia, Nadal quedó eliminado la pasada semana en un partido de segunda ronda contra el estadounidense Mackenzie McDonald (6-4, 6-4, 7-5), durante el que se lesionó en la cadera.



Tras el encuentro, el español informó que sufría "una lesión grado 2 en el (músculo) psoas ílíaco de la pierna izquierda".



"Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas", tuiteó entonces Nadal, de 36 años.



Si cumple los tiempos de recuperación, podría llegar justo a los torneos estadounidenses de Indian Wells y Miami en marzo, o ser más conservador y esperar a abril a la temporada de tierra batida, su superficie favorita, en Montecarlo o Barcelona.



Estos torneos le podrían servir de preparación para enfrentar a finales de mayo Roland Garros, su Grand Slam predilecto, donde ya ha ganado 14 veces.