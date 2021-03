Rafael Nadal anuncia que se pierde el Masters 1000 de Miami

Juan Carlos Pamo

El tenista español Rafael Nadal anunció el martes en Twitter que no podrá jugar el torneo Masters 1000 de Miami (del 24 de marzo al 4 de abril) porque no se encuentra todavía físicamente recuperado.



"Anuncio con tristeza que no podré jugar en Miami", escribió en su perfil de la red social Twitter.



"Necesito recuperarme por completo y estar listo para la temporada de tierra batida en Europa" , añadió el tenista de 34 años.



El Nº3 de la ATP sufre problemas en la parte baja de la espalda desde principios de enero, habiéndose perdido la ATP Cup de Adelaida (Australia) para caer después, todavía renqueante, en los cuartos del Abierto de Australia ante Stéfanos Tsitsipás.



Desde entonces, Nadal se ha perdido los torneos de Róterdam y Acapulco, y esta semana rechazó la invitación que le hicieron desde Dubái.



Roger Federer, vencedor de la última edición que se pudo celebrar de este torneo, la de 2019, ya había anunciado a principios de mes que no acudiría al torneo de Miami.



La temporada europea sobre tierra batida a la que aspira Nadal empieza el 5 de abril con los torneos ATP 250 de Marbella (sur de España) y Cagliari (oeste de Italia), a la espera de la primera cita importante, el Masters 1000 de Montecarlo (11-18 de abril).