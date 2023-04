Por fuera: Novak Djokovic quedó eliminado en octavos de final del Master 1000 de Montecarlo

El Masters 1000 de Montecarlo perdió este jueves a su máximo favorito de esta edición, Novak Djokovic, derrotado en octavos de final por 4-6, 7-5 y 6-4 por el italiano Lorenzo Musetti (21º del mundo).



El número uno mundial serbio, que ostenta el récord de títulos en Masters 1000 con 38, solo fue campeón dos veces en la tierra batida monegasca (2013 y 2015). Desde entonces no ha superado los cuartos de final.



Musetti se enfrentará en los cuartos de final con su compatriota Jannik Sinner (8º).



Djokovic se había estrenado con victoria en Montecarlo el martes, aunque sufriendo más de lo esperado para imponerse al ruso Ivan Gakhov (198º) por 7-6 (7/5) y 6-2.



Pero en su segundo obstáculo, Djokovic se fue al suelo y arroja ahora dudas sobre su objetivo de ganar Roland Garros en junio, su prioridad inmediata según subrayó él mismo el domingo en el Principado.



El Masters 1000 de Montecarlo suponía para el tenista de Belgrado la reaparición en el circuito después de no competir desde principios de marzo, ya que no pudo estar en la reciente gira estadounidense (Indian Wells y Miami) por su negativa a vacunarse contra el covid-19.



El partido entre Djokovic y Musetti estuvo interrumpido por la lluvia durante una hora, cuando el marcador era de 6-4, 5-7 y 1-1, con 40/30 para el serbio con su servicio.



Musetti logró el 'break' decisivo en el tercer set para ponerse 4-3 y luego pasar a 5-3. Sirvió luego con 5-4 para ganar el partido. Necesitó cuatro bolas de partido y en la cuarta selló su gran triunfo.



"En el último juego estaba temblando. Tenía miedo de ganar. Pero en normal, nunca había ganado al número uno del mundo", celebró el joven italiano de 21 años.



El rival de Musetti en cuartos, su compatriota Jannik Sinner, estuvo al borde del precipicio en octavos antes de ganar 3-6, 7-6 (8/6) y 6-1 al polaco Hubert Hurkacz, que desaprovechó una bola de partido.



"Ahora estoy en el torneo", dijo Sinner, que en segunda ronda, en su debut en el torneo, se benefició de la retirada por lesión de Diego Schwartzman.



"Necesitaba un partido así, ahora tengo ritmo, no estoy todavía a mi mejor nivel pero cada día progreso", añadió el jugador de 21 años, finalista en Miami y semifinalista en Indian Wells.



Hurkacz estuvo a punto de dar la sorpresa cuando dispuso de una bola de partido con 6-5 en el 'tie break' del segundo set, pero Sinner encadenó tres puntos que encarrilaron su triunfo, arrasando en la tercera manga.