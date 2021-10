Otro título al bolsillo: Cabal y Farah se quedaron con el ATP 500 de Viena

La dupla colombiana conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah venció este domingo a Rajeev Ram y Joe Salisbury con parciales de 6-4 y 6-2 en la final del ATP 500 de Viena.



Los destacados tenistas completaron su título 19 en la larga carrera profesional, acumulando tres este año, tras quedarse con los campeonatos de Barcelona y Dubái.



Los caleños, que tienen en su palmarés un campeonato de Wimbledon y un US Open, brillaron en Austria mostrando que aún tienen fuerzas para luchar de tú a tú con rivales de la mejor categoría.



Cabal y Farah venían de una seguidilla no tan favorable no llegando a una final desde abril, cuando fueron campeones en Barcelona.



Los colombianos tomaron revancha ante la dupla estadounidense-británica que en junio, en el Torneo de Eastbourne, lo superaron en semifinales.



Su camino a la final

En Viena, eliminaron en octavos de final a Jean Julien Roger y Wesley Koolhof (de Países Bajos) con un marcador de 4-6, 6-3 y 10-8 en el súper tie break.



En cuartos se encontrarían con el griego Stefanos Tsitsipás, miembro del Top 10 en sencillos, quien hizo dupla con el español Feliciano López.



Con un 7-6 (5), 6-7 (7) y 10-8, los mejores de Latinoamérica firmaron su pase a la semifinal.



Definiendo los dos partidos anteriores en el súper tie break, en las semis no se iban a quedar atrás.



Ante el alemán Dominik Koepfer y el belga Sander Gillé, Cabal y Farah ganaron 3-6, 6-3 y 10-8.