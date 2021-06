¡Otro paso adelante! Juan Sebastián Cabal y Robert Farah ya están en semifinales del Roland Garros

Francisco Henao

Los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah volverán a disputar una semifinal de Roland Garros tras haber ganado este martes su partido de cuartos frente al alemán Kevin Kravietz y el rumano Horia Tecau en tres sets, por 6-2, 6-7(3-7) y 7-5.



Cabal y Farah dominaron el primer set, pero la pareja rival logró alargar el partido al tercer set, ganando el segundo en el 'tie-break', pero a los segundos cabezas de serie del torneo parisino no les tembló la mano para cerrar su clasificación para semifinales.



La dupla colombiana, una de las mejores del circuito y ganadora de dos 'grandes' (Wimbledon y US Open en 2019), no conoce el triunfo en la arcilla parisina, ya que sus mejores actuaciones acabaron por ahora siempre en semifinales (2017, 2019 y 2020).



Cabal, no obstante, sí sabe lo que es jugar una final en París: fue en 2011, haciendo pareja con el argentino Eduardo Schwank y perdiendo frente al bielorruso Max Mimyi y el canadiense Daniel Nestor.