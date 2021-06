¡Otra victoria! María Camila Osorio se ilusiona con llegar al cuadro principal de Wimbledon

Ricardo Micolta Angulo

El camino de María Camila Osorio por La Catedral de Wimbledon continuó en las primeras horas de este jueves. Cuando el reloj marcaba las 5:00 am en nuestro país, la colombiana saltó a la pista Nº 12 para disputar su partido de segunda ronda en la fase clasificatoria del Grand Slam británico.



Asi como quedó de su lado un intenso debut ante En-Shuo Liang, el duelo de esta madrugada también quedó de su lado tras vencer Panna Udvardy (232º) con parciales de 6-4, 3-6 y 6-2 en una hora y 38 minutos de juego.



Dicen que una de las mayores virtudes de Osorio es no rendirse y el triunfo ante la húngara justamente se construyó a partir de esa premisa. En el primer set estuvo dos veces quiebre abajo (0-1 y 3-4) pero su lucha la llevó a darle vuelta a un parcial en el que por poco se queda con las manos vacías.



Para el segundo set, Osorio Serrano rápidamente quedó ‘break’ abajo pero esta vez no pudo revertir la situación. Su rival no solo mantuvo la ventaja si no que la logró estirar sobre el final del parcial para emparejar la pizarra (6-3).



Finalmente, el parcial final estuvo marcado por los ‘breaks’ en un principio. Allí tanto la colombiana como la húngara cedieron en un principio su saque. Luego, Osorio aprovechó que su rival empezó a fallar más de la cuenta y le tomó una amplia diferencia (5-2) que minutos más tarde se tradujo en una importante victoria.



De esta manera, la jugadora del Equipo Colsanitas se convierte en la segunda colombiana en llegar a la última ronda de la clasificación (Mariana Duque 2013, 2017 y 2018). Por un cupo en el cuadro principal, la jugadora de 19 años enfrentará a Nuria Parrizas Díaz (248º), que superó en sets corridos a Xiyu Wang.



Además de Osorio, la única representante suramericana que se mantiene en carrera es la brasileña Beatriz Hadad-Maia, quien ya tiene un cupo asegurado en la ronda final de la qualy, gracias a sus triunfos sobre Daria Snigur (3-6, 6-2, 6-4) y Ysaline Bonaventure (7-6(2), 6-1). Su rival en la última estación previa al cuadro principal será la estadounidense Katie Volynets.