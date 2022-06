Novak Djokovic pasa cómodamente a tercera ronda de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, vigente campeón de Wimbledon, se clasificó el miércoles para la tercera ronda del torneo sobre hierba inglés al vencer cómodamente en tres sets al australiano Thanasi Kokkinakis, de 26 años y número 79 del mundo.



Djokovic, de 35 años y tercera raqueta de la ATP, no perdió ningún juego y necesitó dos horas para imponerse por 6-1, 6-4 y 6-2 en la pista central del All England Club londinense.



El serbio, que busca su séptimo título de Wimbledon y el cuarto consecutivo desde 2018, se enfrentará en la tercera ronda al serbio Miomir Kecmanovic, que eliminó en segunda ronda al chileno Alejandro Tabilo.



Este será su último Grand Slam del año ya que sin vacunarse contra el covid-19 no podrá entrar en Estados Unidos para disputar el US Open.



Tras el partido del miércoles se declaró "muy contento con mi actuación de hoy", gracias a un juego "sólido" lejos de las dificultades que enfrentó en la primera ronda contra el surcoreano Soon-woo Kwon, 81º del mundo.



"Tengo que decir que estoy bastante contento con el modo en que subí el nivel de mi tenis hoy y espero seguir progresando a lo largo del torneo", agregó.



Djokovic empezó quebrando el primer juego de servicio del australiano y se apuntó expeditivo los juegos con su saque pese a verse dificultado por un fuerte viento.



Se mostró muy dañino con sus reveses cruzado y paralelo, siempre buscando la línea.



Kokkinakis luchó por no encajar otra rotura en el sexto juego del primer set, pero no logró defender los golpes cortados del serbio que se apuntó la primera manga en apenas 30 minutos.



Pase a poner más determinación y algún ace en un segundo set más disputado, el australiano siguió impotente ante la firmeza del serbio. Se precipitó en los golpes y cometió errores y dobles faltas.



Djokovic, que en ningún momento estuvo en dificultades, empezó la tercera manga también con un break y avanzó con paso firme ayudado por las dudas de su adversario.