Novak Djokovic logra su cupo para los cuartos de final del ATP 500 de Dubái

El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, se clasificó este miércoles a cuartos de final del torneo ATP 500 de Dubái tras su victoria en dos sets corridos ante el neerlandés Tallon Griekspoor, en una jornada en la que el español Alejandro Davidovich fue eliminado.



Djokovic, que busca añadir a su palmarés un sexto título en el torneo de Emiratos Árabes Unidos, se impuso 6-2, 6-3 en 1 hora y 21 minutos de juego ante el 39º del mundo.



"Ha sido una gran noche para mí. Ayer realmente tuve que trabajar duro para lograr la victoria", afirmó Djokovic recordando su sufrido triunfo en el 'tie-break' del tercer set ante el checo Tomas Machac (130º).



"No estuve lejos de mi mejor nivel hoy", indicó. "Los tres o cuatro últimos juegos no fueron perfectos, pero logré servir bien de nuevo y estoy muy contento por mi rendimiento y las cosas van por el buen camino", añadió 'Djoko', cuyo rival por un puesto en semifinales será el polaco Hubert Hurkacz, quien se impuso al ruso Pavel Kotov 7-5, 6-1.



'Nole' suma ya 14 victorias en otros tantos partidos que ha disputado esta temporada, en la que conquistó el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año y 22º en la carrera del serbio.



Horas antes, el también ruso Andrey Rublev, número seis mundial, se clasificó casi milagrosamente para los cuartos de final del torneo de Dubái al derrotar al español Alejandro Davidovich (29º) por 1-6, 7-6 (8/6) y 7-6 (7/3), después de haber salvado cinco bolas de partido.



"Ir abajo 6 puntos a 1 en el tie-break (del segundo set) y salvar cinco bolas de partido, creo que es algo que nunca antes me había pasado en la vida", admitió el tenista ruso después de la victoria en este torneo sobre superficie dura al aire libre.



"Él (Davidovich) jugaba muy bien y no conseguía encontrar soluciones", añadió.



Tras el esfuerzo para sacar adelante el partido, Rublev, cuartofinalista en el último Abierto de Australia, se enfrentará en cuartos en Dubái con el neerlandés Botic van de Zandschulp (33º del mundo).