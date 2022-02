Novak Djokovic, dispuesto a perderse Roland Garros y Wimbledon para evitar vacunarse

El número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, afirmó en una entrevista a la BBC emitida este martes que está dispuesto a perderse los torneos de Roland Garros y Wimbledon por su rechazo a vacunarse, aunque precisó que no es un activista "antivacunas".



Djokovic fue expulsado de Australia en enero tras quince días de polémica por no estar vacunado, sin que pudiera defender su título en el Abierto de Australia en Melbourne, donde su gran rival, el español Rafael Nadal, conquistó su 21° torneo de Grand Slam, uno más que 'Djoko' y el suizo Roger Federer.



"Sí, ese es el precio que estoy dispuesto a pagar", señaló el balcánico sobre una posible ausencia en los torneos de París y Londres. Además, Djokovic no quiere asociarse con el movimiento antivacunas, pero defiende el derecho de cada individuo a elegir lo que se introduce en su cuerpo.



"Nunca he estado en contra de la vacunación", añadió el serbio, indicando que ya se había vacunado antes. "Pero siempre he apoyado la libertad de elegir lo que metes en tu propio cuerpo. Este principio es más importante para mí que cualquier título", prosiguió.



"Trato de estar en sintonía con mi cuerpo tanto como sea posible", afirmó también Djokovic en esta entrevista, la primera desde que salió de Melbourne. "Estaba triste y decepcionado", confesó también sobre este episodio a principios de año.



El número 1 de la ATP también espera que los requisitos para las vacunas cambien y que pueda "volver a jugar durante muchos años".



Aunque Djokovic se mantuvo abierto y no descartó la posibilidad de inocularse la vacuna en el futuro, puesto que, aseguró, "todos estamos buscando, colectivamente, la mejor solución posible para acabar con el Covid".

Djokovic no se vacunará contra el COVID 19 aunque su decisión le impida competir en Roland Garros y en Wimbledon. Lo explica en esta entrevista con @BBCSport pic.twitter.com/e9DSXBPxE0 — VarskySports (@VarskySports) February 15, 2022