Novak Djokovic dice estar casi al 100% y confirmó que disputará el torneo de Dubái

El número uno del tenis masculino mundial, Novak Djokovic, afirmó este miércoles sentirse cerca de su mejor forma física y jugará el próximo torneo de Dubái, después de haber sufrido una lesión en un muslo en el último Abierto de Australia, que conquistó en enero.



El tenista serbio de 35 años no pareció tener problemas durante una sesión de entrenamiento el miércoles en el centro de tenis que lleva su nombre en Belgrado.



"La lesión está curada, estoy casi al 100%", declaró Djokovic a los periodistas. "No estoy todavía (al 100%), pero las cosas parecen ir por el buen camino, es esperanzador. Por lo tanto mi equipo y yo hemos decidido ir a jugar a Dubái", apuntó, en alusión a un torneo que se juega la próxima semana (27 febrero-4 marzo).



El jugador campeón de 22 títulos del Grand Slam fue preguntado después de su entrenamiento en Belgrado por los rumores sobre que su problema muscular en Australia (Adelaida y luego en Melbourne) había sido inventado.



"No tengo tiempo, energía ni ganas de ocuparme de cada historia que salga en Internet", dijo. "Yo sé lo que es verdad", afirmó.



A sus 35 años, Novak Djokovic comenzó el lunes la 377ª semana de reinado en la cima de la ATP, alcanzando la cifra legendaria de la alemana Steffi Graf.



Sin embargo, Djokovic no podría jugar los próximos torneos de Indian Wells y Miami, ya que las autoridades estadounidenses renovaron hasta abril la obligación de estar vacunado contra el covid-19 para los visitantes extranjeros.



"Algunas cosas están fuera de mi control, pero por supuesto que me gustaría jugar" esos torneos, señaló 'Nole'.