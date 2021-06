Juan Carlos Pamo

"No sé si voy a jugar en octavos de final de Roland Garros", dice Roger Federer

"No sé si voy a jugar" en octavos de final de Roland Garros contra Matteo Berrettini, declaró Roger Federer después de haber batallado más de tres horas y media en la noche del sábado al domingo para clasificarse entre los 16 mejores del Grand Slam parisino.



"Debo decidir si sigo jugando o no. ¿No es demasiado arriesgado seguir forzando (la rodilla)? ¿No es el momento adecuado para descansar?" , se preguntó en conferencia de prensa, aludiendo al torneo de Halle, que comienza el 14 de junio y que iniciará la temporada sobre hierba.

Tras regresar a la competición en marzo luego de dos operaciones en la rodilla derecha en 2020, el suizo hizo de Wimbledon su objetivo prioritario.



"En cada partido, debo volver a evaluar la situación y ver al día siguiente por la mañana en qué estado me despierto y cómo va mi rodilla. Quizá más aún después de un partido tan largo como el de hoy" , precisó el antiguo número 1 del mundo, y 8º en la actualidad.



Roger Federer, que juega su primer Grand Slam desde hace 16 meses, se clasificó a octavos de final al término de un pulso de más de tres horas y media con el alemán Dominik Koepfer (59º), al que derrotó 7-6 (7/5) , 6-7 (3/7) , 7-6 (7/4) , 7-5, en el turno nocturno y a puerta cerrada.