¡No pudo ser! Juan Sebastián Cabal y Robert Farah cayeron en la final de Cerdeña

Juan Carlos Pamo

Tal vez no era el resultado esperado, pero de igual manera es una semana para seguir mejorando las sensaciones en cancha para Juan Sebastián Cabal y Robert Farah (Equipo Colsanitas, Babolat). Los colombianos fueron superados en la final del ATP 250 de Cerdeña (Italia, polvo de ladrillo), el último evento de esta temporada que se juega en canchas lentas.



En la definición de este sábado, Cabal y Farah se vieron superados por el neozelandés Marcus Daniell y el austriaco Philipp Oswald por 6-3, 6-4, en una hora y 13 minutos, quienes jugaron un partido impecable desde el servicio y, principalmente, desde la devolución donde consiguieron 13 de los 32 puntos que jugaron los colombianos en el primer servicio; y 6 de 16 con el segundo.



El 'Colombian Power' luchó el partido desde todos los ángulos, pero sus rivales se encontraban en un día inspirado. En el primer set quebraron en una oportunidad, que les sirvió para recuperar la desventaja; mientras que en el segundo se vieron en desventaja por un quiebre tempranero en el primer game.



De esta manera, queda a la espera el título número 17 como equipo para Cabal y Farah, quienes remontan su última conquista a septiembre del año pasado en el US Open. Además, esta fue su segunda final de la temporada luego de la conseguida en febrero en el ATP 500 de Acapulco (México).



Durante la semana, los colombianos vencieron a los neerlandeses Sander Arends y David Pel por 6-4, 7-5, en cuartos de final se beneficiaron de la no presentación por lesión de los estadounidenses Tommy Paul y Frances Tiafoe, mientras que en semifinales superaron al italiano Simone Bolelli y al argentino Máximo González por 6-2, 6-4.



La próxima escala de Cabal y Farah será esta semana que inicia en el ATP 250 de Amberes (Bélgica), torneo que decidieron jugar en las últimas horas y que servirá para obtener puntos en la búsqueda de clasificar al Torneo de Maestros del próximo mes en Londres.