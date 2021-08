Nicolás Mejía tendrá ahora su calendario tenístico en canchas europeas

El tenista colombiano Nicolás Mejía ha trazado su nuevo calendario competitivo, más concretamente en Europa, donde disputará tres torneos del Circuito Challenger, siendo esta su primera experiencia en certámenes de estas características en el ‘viejo continente’.



El integrante del Equipo Colsanitas verá acción en las competencias de Verona y Barletta (Italia), y (Mallorca) España.

“Junto a mi equipo de trabajo tomamos la decisión de ir a Europa por la falta de torneos Challenger en Estados Unidos y Suramérica por algunas semanas. Siendo sincero no valía la pena quedarse para jugar ITF”, expresó el tenista colombiano desde suelo italiano. “En esta gira tendré la compañía de mi entrenador Juan Felipe Mateus y jugaré los torneos de dobles con el ecuatoriano Roberto Quiroz”, añadió.



De momento, el tenista colombiano se encuentra a dos bajas de jugar el cuadro principal del Challenger de Verona, de no darse, su intervención empezaría desde la fase previa a iniciar el próximo domingo. “Jugaré dos torneos en Italia sobre polvo de ladrillo y luego lo haré en España en canchas de cemento, más concretamente en Mallorca, en la Academia de Rafael Nadal, quiero agradecerles a los entrenadores que me ayudaron cuando adelanté mi pretemporada allí”, complementó.



Indagado sobre las expectativas en esta gira, expresó: “Quiero jugar la mayor cantidad de partidos posibles, será una experiencia muy productiva y espero sumar una importante cifra de puntos ATP y seguir escalando en la clasificación mundial con el objetivo de mantenerme en estos torneos, ojalá me mantenga sano y pueda completar estos tres compromisos”.



El deportista nacional, situado actualmente en la casilla 299° del ranking ATP, cuenta con el respaldo de Colsanitas, Coéxito, Comité Olímpico Colombiano, Babolat y Nike; además de Gómez Tennis Academy en Naples, Florida (Estados Unidos), donde lleva a cabo su etapa de preparación para afrontar diferentes torneos alrededor del mundo.