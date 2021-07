Nicolás Mejía saca tiquete al cuadro principal del ATP 250 Los Cabos

Juan Carlos Pamo

En vísperas de la fiesta patria, el tenista Nicolás Mejía vive uno de los momentos más especiales en su naciente carrera al clasificarse al cuadro principal del ATP 250 de Los Cabos (México), luego de ganar dos partidos en la fase previa.



La más reciente victoria del integrante del Equipo Colsanitas se dio sobre el belga Ruben Bemelmans, a quien venció con parciales de 6-3 y 7-6(2) después de una hora y 46 minutos de juego.



“Sabía que si era consistente iba a tener oportunidades, empecé muy sólido, en el primer set saqué 5-1 y 40-15, pero cometí algunos errores que por poco me complican. En este nivel todos los deportistas juegan muy bien, estoy muy feliz por la victoria, ya que es mi primera intervención en un torneo de estas características; ha sido clave la parte psicológica, porque la confianza es vital para sacar los partidos adelante”, fueron las primeras impresiones del deportista de 21 años.



‘Nico’ aprovechó el espacio para indicar lo importante que ha sido María Camila Osorio en los últimos meses, pues para él es un ejemplo a seguir. “Hay muchos tenistas contemporáneos a mí a quienes les está yendo muy bien, con algunos entrené cuando era juvenil, también ser testigo de lo hecho en los últimos meses por ‘Cami’, ha sido un extra de motivación, todo esto juega a mi favor, cada vez que entró a la cancha me defino como un león, me gusta competir y nunca darme por vencido”.



El sorteo de los ‘qualifiers’ decretó al ecuatoriano Emilio Gómez, a quien ha enfrentado en tres ocasiones, como el próximo rival de la raqueta cafetera, siendo este el cuarto enfrentamiento con un saldo de tres derrotas, la más reciente en el Challenger de Cleveland (Estados Unidos) en marzo pasado. Este partido se desarrollará el martes en horas de la noche en horario a confirmar por parte de la organización.



En la presente semana, Nicolás Mejía se ubica en el puesto 301° del ranking ATP; sin embargo, los 12 puntos ATP ganados por superar el cuadro clasificatorio le permitirán tener un leve ascenso el próximo lunes.