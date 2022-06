Nicolás Mejía debuta este martes en el Open de tenis de Cali que se juega en el Club Campestre

l Open de tenis de Cali tiene para este martes el debut de Nicolás Mejía, la carta colombiana en el certamen internacional que se juega en las canchas de polvo del Club Campestre de Cali.



Mejía hará su debut en el Challenger de Cali y su rival será el estadounidense Evan Zhu, con quien no registra enfrentamientos.



En dobles, el integrante del Equipo Colsanitas, forma equipo con el brasileño Mateus Alves y están a la espera de conocer los nombres de sus rivales, pues la pareja colombiana de Johan Rodríguez y Juan Pablo Patiño se bajó del certamen.



“Estoy muy contento de estar acá, tengo muchas ganas de empezar y jugar en Cali, el torneo se dio de una manera inesperada y la felicidad por estar acá es inmensa. He jugado muchos torneos este año, los resultados no han sido los esperados, pero soy consciente que todas las semanas hay nuevas oportunidades, espero dar lo mejor de mí en este certamen, porque es muy especial jugar en casa y delante de los colombianos”, expresó Nicolás, quien vuelve a jugar en la capital vallecaucana después de seis años.



La otra raqueta nacional en el torneo es el risaraldense Mateo Gómez, quien también jugará este martes su primer partido.



El sorteo decretó al austriaco Gerald Melzer, N°247 del ranking ATP y sexto sembrado, como el primer oponente del tenista de 20 años.



“Espero jugar muy tranquilo, él es un muy buen tenista, tiene mucha experiencia, ha sido Top-100”, apuntó Gómez