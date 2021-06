¡Motivada! María Camila Osorio se estrena este miércoles en Wimbledon

Ricardo Micolta Angulo

Foto: archivo particular / El País

Un especial desafío afrontará desde hoy María Camila Osorio en Wimbledon, cuando se mida a la taiwanesa En-Shou Liang, en la primera ronda de la qualy.



La colombiana, de 19 años, tendrá un nuevo reto al disputar el segundo torneo profesional sobre césped de su carrera.



“La superficie claramente es muy diferente a lo que estoy acostumbrada a jugar. Es divertido jugar en césped. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad que tengo”, comentó Osorio.



Además, la tenista cucuteña aseguró que se siente en óptimas condiciones para competir en uno de los certámenes más prestigiosos del tenis mundial.



“Me siento súper bien, cada vez estoy mejor de la pierna. Decidí retirarme del torneo anterior porque no me sentía bien. Ya no siento dolor, pero tengo que seguir trabajando para poder fortalecerla bien.



Estoy lista y preparada para Wimbledon”, aseguró la joven deportista.

Si llegara a avanzar a la siguiente fase, María Camila se podría ver las caras con la paraguaya Verónica Cepede-Royg, quien se enfrentará en su primera salida en Wimbledon ante la búlgara Panna Udvardy.