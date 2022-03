Medvedev ya no es el número uno mundial tras su derrota en el en Indian Wells

El ruso Daniil Medvedev dejó escapar este lunes el liderato del tenis mundial con una temprana despedida ante el francés Gael Monfils en el Masters 1000 de Indian Wells, donde Rafa Nadal alargó su racha a 17 victorias seguidas pasando a octavos de final.



Después de tres semanas en lo más alto del ranking de la ATP, Medvedev le devolvió el trono al serbio Novak Djokovic, ausente de Indian Wells (California) por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.



El ruso necesitaba alcanzar los cuartos de final en el primer Masters 1000 de la temporada para mantener el liderato pero en la tercera ronda tropezó ante el experimentado Monfils.



El francés, número 28 de la ATP, le remontó un set en contra para imponerse por 4-6, 6-3 y 6-1 ante el júbilo de la afición californiana.



"Sé que voy a perderlo (el liderato), así que tengo Miami para intentar recuperarlo", dijo el ruso sobre su participación en el próximo Masters 1000 de Miami (21 de marzo al 3 de abril), donde no competirán Nadal ni Djokovic.



"¿Es mejor ser el número uno durante, digamos, una semana en tu vida o no tocarlo nunca? Creo que es mejor al menos tocarlo", subrayó Medvedev sobre su paso por la cima.



El tenista de Moscú, que alzó su primer torneo grande en el Abierto de Estados Unidos de 2021, estrelló la raqueta contra el suelo después de que Monfils le remontara su set inicial y acabó entregándose ante la superioridad de su rival.



Miles de espectadores celebraron la victoria del francés en la pista central de Indian Wells, donde la bandera de Ucrania ondea junto a la de Estados Unidos en apoyo al país europeo ante la invasión rusa.



- Nadal llega a 17 victorias seguidas -

Con la temprana salida de Medvedev, Nadal es ahora el gran favorito a un cuarto trofeo en Indian Wells.



El lunes, el español batió a Daniel Evans (29) por 7-5 y 6-3 y amplió su imbatibilidad a 17 partidos en el mejor arranque de temporada de su carrera y uno de los mejores de la historia.



Tras una épica remontada en su estreno, el español también necesitó sobreponerse ante Evans a una temprana pérdida de servicio pero rehízo el rumbo a tiempo.



"No jugué bien al principio pero fui mejorando poco a poco (...) Es una victoria importante", dijo Nadal, que a sus 35 años festejó su triunfo 400 en torneos de categoría Masters 1000.



Su rival en octavos será el estadounidense Reilly Opelka (17), que venció al canadiense Denis Shapovalov por 6-7 (4/7), 6-4 y 6-4.



Entre los otros candidatos, Stefanos Tsitsipas, quinto del ranking, se vio sorprendido por el joven estadounidense Jenson Brooksby por 1-6, 6-3 y 6-2.



Con la salida del griego, los rivales de mayor jerarquía de Nadal (4) aún en liza son el italiano Matteo Berrettini (6) y el ruso Andrey Rublev (7).



El vigente campeón, el británico Cameron Norrie, se impuso de nuevo al georgiano Nikoloz Basilashvili por 3-6, 6-3 y 6-1 en una muy temprana reedición de la final de 2021.



- Badosa gana el duelo español -

En el cuadro femenino, la española Paula Badosa, defensora del título, se impuso a su compatriota y compañera de dobles Sara Sorribes por 7-6 (7/4) y 6-1 y avanzó a los octavos de final.



"Fue un partido muy duro, ella me conoce muy bien. A veces pegaba una derecha y ella ya estaba en el lugar correcto, es la parte mala de jugar contra una amiga", explicó.



Su rival en los octavos será la joven canadiense Leylah Fernández, subcampeona del pasado Abierto de Estados Unidos, que derrotó a la local Shelby Rogers por 6-1, 3-6 y 6-3.



Por su parte, la bielorrusa Victoria Azarenka, finalista en Indian Wells en 2021, cayó ante la kazaja Elena Rybakina, en un partido en que tuvo que parar de jugar por las lágrimas.



Azarenka tenía una desventaja de 6-3 y 2-2 cuando interrumpió su servicio y se agachó de cuclillas llorando, apoyada en la raqueta.



La jueza de silla se acercó a preguntarle si necesitaba ayuda.



"Lo siento, lo siento mucho", apenas alcanzó a decir la ex número uno mundial, que acabó perdiendo el segundo set por 6-4.