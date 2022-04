La tenista colombiana Camila Osorio avanzó a los cuartos de final de la Copa Colsanitas 

La tenista colombiana Camila Osorio, del Equipo Colsanitas, superó este jueves a la turca Ipek Oz, y consiguió su clasificación a los cuartos de final de la Copa Colsanitas WTA presentada por Zurich, certamen que reparte 250 mil dólares en premios y que se cumple en el Country Club de Bogotá.



Con parciales 6-3 y 7-6 (7-4), en 1 hora 55 minutos de compromiso, se impuso la tenista cucuteña, de 20 años de edad, para asegurar por tercera edición consecutiva en este torneo, un cupo entre las ocho mejores jugadoras del certamen.



Camila había alcanzado los cuartos de final en 2019 y el año pasado fue la campeona de esta Copa Colsanitas WTA presentada por Zurich, que solo ha Sido interrumpida en 2020.



En los cuartos de final, que se disputarán mañana viernes a partir de las 10:00 de la mañana, Cami tendrá que enfrentar a Elina Avanesyan, quien viene de superar a la italiana Lucrecia Stefanini, y previamente a la octava favorita, la británica Harriet Dart.



Este año María Camila viene de alcanzar la final del WTA 250 de Monterrey y los cuartos de final del WTA 250 de Guadalajara.



En el primer turno de la jornada, la rumana Irina Bara también consiguió su paso a los cuartos de final al vencer por 6-0, 0-6 y 6-4 a Suzan Lammens de Netherland.



Irina Bara espera a la ganadora del partido que dispute esta tarde la siembra 2 del torneo, la brasileña Beatris Haddad Maia, contra Kamilla Rakhimova.



Los enfrentamientos de cuartos de final, al cierre de este avance, y que se jugarán mañana viernes son los siguientes:



Camila Osorio (Colombia) vs. Elina Avanesyan.



Dayana Yastrenska (Ucrania) vs. Laura Pigossi (Brasil).



Mirjam Bjorklund (Suecia) vs. Tatjana Maria (Alemania).



Irina Bara (Rumania) vs Ganadora del partido entre Haddad Maia y Rakhimova.