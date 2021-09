La ‘armada’ colombiana tendrá acción este miércoles en el US Open

Este miércoles será una jornada especial para el tenis colombiano en el US Open, último Grand Slam de la temporada.



María Camila Osorio, al igual que la pareja de dobles conformada por Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, tendrán acción este miércoles en el complejo tenístico de Flushing Meadows-Corona Park, en Nueva York.



Tras superar en primera ronda a la serbia Ivana Jorovic, ahora la raqueta cucuteña se medirá a la tunecina Ons Jabeur, quien acumula dos cuartos de final en Grand Slam, un título WTA y es la número 21 del planeta.



"Ha sido algo muy especial volver a la pista de Flushing Meadows y hacerlo con público en mi primer partido como profesional", declaró Osorio, que ya fue campeona del US Open Junior en 2019.



El juego de Osorio será aproximadamente a las 10:00 a.m. de este miércoles.



Por su parte, los vallecaucanos Cabal y Farah alistan su debut en el US Open, torneo donde fueron campeones en la temporada 2019.



La pareja caleña enfrentará a los polacos Hubert Hurkacz y Szymon Walkow, en un juego de bastante exigencia.



Los colombianos, que parten como los quintos favoritos al título, jugarán cerca de la 1:00 p.m., de Colombia.



Ayer, en otros resultados, uno de los principales escollos que enfrentará Djokovic en su intento de hacer historia será el alemán Alexander Zverev, que este martes debutó con una fácil victoria sobre Sam Querrey.



Zverev, cuarto favorito y finalista el año pasado en Flushing Meadows, venció por 6-4, 7-5, 6-2 a Querrey.