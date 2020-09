Juan Sebastián Cabal y Robert Farah están listos para su debut en el US Open de tenis

Francisco Henao

El debut de los tenistas vallecaucanos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal en el US Open se efectuará este jueves, según informó la organización del certamen.



Farah y Cabal, defensores del título alcanzado el año pasado, son una de las esperanzas que tiene el tenis latinoamericano de lucirse en la edición 2020.



Los colombianos, líderes del ranquin de dobles de ATP, tienen un desafiante debut en Flushing Meadows ante el francés Édouard Roger-Vasselin y el austriaco Jurgen Melzer.



Cabal y Farah, que suman 16 títulos de ATP juntos desde 2014, representan la mayor ilusión para el tenis de América Latina en el US Open, donde su único ganador en activo de un Grand Slam, el argentino Juan Manuel del Potro, no participa después de ser operado en agosto por tercera vez de su rodilla derecha.



El juego de las raquetas caleñas será a partir de las 10:00 a.m., con señal de Espn 3.