Juan Martín Del Potro regresa en Buenos Aires al circuito del tenis tras dos años y medio

El argentino Juan Martín del Potro, exnúmero 3 del ranking mundial, regresará al circuito mundial de tenis tras dos años y medio de ausencia, al anunciarse este lunes su participación en el ATP de Buenos Aires que se jugará la semana próxima.



Del Potro, campeón del US Open 2009, volverá al tour con 33 años y casi tres temporadas de inactividad por una grave lesión en la rodilla derecha, por una fractura que había sufrido durante el Másters 1000 de Shanghai 2018.



El argentino, actualmente ubicado en el puesto 757 del ranking, no juega desde junio de 2019, cuando agravó su dolencia en un partido de primera ronda del torneo de Queen's, en Londres, ante el canadiense Denis Shapovalov, y luego no pudo presentarse la siguiente cotejo.



Del Potro fue operado en cuatro ocasiones de la rodilla derecha, la última en 2021, y desde entonces empezó un largo proceso de rehabilitación, con la idea de regresar al tour a pesar de la extensa ausencia en la élite del circuito.



La vuelta de Del Potro fue anunciada por el torneo de Buenos Aires, que en sus redes expresó: "Confirmado! Del Potro jugará el Argentina Open 2022. La Torre de Tandil jugará el cuadro principal como invitado".



En las últimas semanas 'Delpo' ya había expresado en redes sus deseos de volver a jugar en Buenos Aires, dónde solo actuó una vez en el nivel ATP en 2006, mientras que en otras ocasiones no pudo por lesiones o por elegir las giras de cancha rápida.



Del Potro, que también jugará el ATP 500 de Río desde el 14 de febrero, empezará su gira de regreso en canchas lentas, una superficie acorde para no forzar la rodilla que tantos sinsabores le trajo en los últimos años.