Alejandro Cabra Hernandez

Justin Turner, figura de los Dodgers de Los Ángeles, tuvo que abandonar el juego del martes de la Serie Mundial por dar positivo en una prueba de coronavirus, pero posteriormente regresó a la cancha para festejar el título junto a sus compañeros.



Los Dodgers retiraron al tercera base del campo al ser informados del resultado positivo del examen, por lo que no pudieron contar con él en la recta final del triunfo ante los Rays de Tampa Bay (3x1) que le dio el campeonato al equipo angelino.



Esta fue la primera prueba positiva de covid-19 en las Grandes Ligas (MLB) desde que los playoffs fueron ubicados en sedes 'burbuja' como la de Arlington (Texas), donde se disputó la Serie Mundial. Durante la temporada regular, que comenzó con cuatro meses de retraso por la pandemia, hubo numerosos contagios de jugadores.



"Es una noche agridulce para nosotros (...) Estamos contentos de haber terminado. Creo que es un gran logro para nuestros jugadores", dijo el comisionado de la MLB, Rob Manfred, al final del juego.



"Obviamente estamos preocupados cuando alguno de nuestros jugadores da positivo. Supimos durante el juego que Justin era positivo. Fue aislado inmediatamente para evitar que se propagara", afirmó.



"¡Gracias a todos por interesarse! Me siento genial, sin ningún síntoma", escribió el propio Turner a través de Twitter. "Acabo de experimentar cada emoción que se pueda imaginar. ¡No puedo creer que no pudiera estar ahí fuera para celebrarlo con mis chicos!"



Sin embargo, el jugador rompió el aislamiento y regresó al césped para posar junto a sus compañeros con el título, con el que los Dodgers rompieron una larga sequía de 32 años.



Turner, de 35 años, saltó al campo acompañado por su esposa portando ambos mascarilla aunque posteriormente se la retiraron para las fotografías.



De acuerdo con la cadena Fox Sports, al jugador se le había pedido que no saltara al campo para el festejo por precaución.



"Lo único que sé es que lo tuve que sacar del partido en la séptima entrada, lo que es una locura", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, sobre su jugador. "Él dio positivo, no se si es falso, no tengo ni idea".



"Está detrás de mí ahora mismo (...) Estuvo en la fotografía del equipo. Yo no le toqué", afirmó.



ESPN reportó que la prueba de covid-19 a la que se sometió Turner el lunes no fue concluyente mientras que la del martes arrojó un resultado positivo que fue comunicado a la MLB durante el juego.



Los jugadores de los Dodgers se someterán a pruebas rápidas de coronavirus a su llegada al hotel, avanzó ESPN.



Nacido en Long Beach, en las afueras de Los Ángeles, Turner se unió en 2014 a los Dodgers con los que vivió las decepciones de perder dos Series Mundiales consecutivas ante los Astros de Houston en 2017 y los Medias Rojas de Boston en 2018.