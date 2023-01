"Hay que confiar en el trabajo que uno viene haciendo": Camila Osorio sobre su triunfo en Australia

La joven colombiana Camila Osorio debutó el lunes con solvencia en el Abierto de Australia ante la húngara Panna Udvardy (6-4, 6-1) y se medirá en segunda ronda con la número uno del mundo, Iga Swiatek.



La cucuteña de 21 años saltó como un vendaval a la pista, ganando rápidamente una ventaja de 3-0 en el primer set, pero su rival reaccionó hasta volver a poner el empate en el marcador con 4-4.



Osorio protegió entonces su servicio y, en el juego definitivo, rompió el servicio con un derechazo abierto que pilló a contrapié a Udvardy.



En la segunda manga, la colombiana solo cedió un juego de servicio y rompió todos los juegos de saque de su rival para cerrar el cruce tras una hora y 19 minutos.



"Fue un partido muy bueno, salí muy bien, con mucha confianza, muy tranquila, buena actitud (...) Mantuve la calma en un momento de presión que tuve en el primer set y luego me solté mucho en el segundo", explicó a la AFP.



Es la primera victoria en Melbourne de la colombiana, que el año pasado alcanzó el número 33 de la clasificación WTA. Caída al puesto 84 tras una serie de lesiones, Osorio aspira este curso a escalar hasta el top 20.



"Es muy emocionante tener una primera victoria aquí. He viajado de muy, muy lejos para venir hasta este torneo, así que significa mucho esta victoria para mí", dijo Osorio, ahora entrenada por el español Albert Costa, ganador de Roland Garros.



En la próxima ronda le espera un duro desafío, la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo y ganadora de tres Grand Slams, con la que nunca se ha enfrentado.



"Vamos a ver cómo va el miércoles... Hay que confiar en el trabajo que uno viene haciendo, me sentí jugando muy bien hoy y me siento tranquila", afirmó.