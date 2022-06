"Ha demostrado por qué es un gran campeón": Las palabras de Djokoviv para Nadal

El serbio Novak Djokovic, número 1 mundial, se rindió a la grandeza de Rafael Nadal después de que el español le derrotase este martes por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (7/4) en los cuartos de final de Roland Garros: "Ha demostrado por qué es un gran campeón".



"Jugó mejor en los momentos importantes. Empezó muy bien, con 6-2 y 3-0, pero yo pude meterme en el partido y ganar el segundo set. Pero después el volvió a aumentar su nivel de tenis, demostrando por qué es un gran campeón".



"Lo he dado todo. Sé que podría haber jugado mejor, pero estoy orgulloso de haber luchado hasta el último punto", admitió.



Preguntado por el estado físico de Nadal, que hace tres semanas en Roma pasó por un momento complicado cuando se le reprodujeron los dolores en el pie izquierdo debido a su lesión crónica, Djokovic aseguró que "no me sorprendió".



"No es la primera vez que, unos días después de estar lesionado y apenas poder caminar, es capaz de volver en plena forma. Lo ha repetido muchas veces en su carrera", concluyó.