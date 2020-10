Alejandro Cabra Hernandez

El sueño de Daniel Galán en Roland Garros terminó este sábado tras caer, como era de esperarse, ante el número uno del mundo Novak Djokovic con parciales de 6-0, 6-3 y 6-2 en 2 horas y 8 minutos de partido.



El primer set fue un monólogo del serbio, que parece no tener puntos flojos y, además, se aprovechó del nerviosismo de Daniel para resolverlo con un incontestable 6-0 en menos de media hora.



En el segundo, Daniel logró tener mejores sensaciones y dejó varios puntos para el recuerdo. Tuvo varias oportunidades de quiebre que no pudo aprovechar. El serbio, en cambio, se hizo con las dos que tuvo para resolverlo con un 6-3.



En la tercera y última manga, el serbio decidió que no quería alargar el partido, más allá del ímpetu del colombiano. Un par de quiebres fueron suficientes para que el mejor del mundo asegurara su presencia en octavos de final, donde se verá las caras con el ruso Karen Kachanov, que dejó en el camino al chileno Cristian Garín.



Pese a la derrota, Galán se va con muy buenas sensaciones de Roland Garros, donde consiguió sus primeras victorias en un cuadro principal de Grand Slam, lo que le permite acercarse más al objetivo de meterse en en top 100 de la ATP.