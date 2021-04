¡Espectacular! María Camila Osorio avanzó a la final de la Copa Colsanitas y sueña con el título

Juan Carlos Pamo

Sigue soñando y cada vez está más cerca de su objetivo. María Camila Osorio se ha clasificado a la final de la Copa Colsanitas 2021 tras mostrar un excepcional tenis en la jornada de este sábado. De esta manera, se convierte en la tercera colombiana en arribar a la definición de este evento.



En la definición se medirá a Tamara Zidansek, quien en el primer turno de la jornada dejó en el camino a Victoriya Tomova por 6-3 y 7-5. Este será el primer enfrentamiento entre la jugadora colombiana y la eslovena.

Estar en la final de la Copa Colsanitas es un hecho que muy pocas jugadoras en la historia del país tienen el lujo de darse. No obstante, este sábado ha entrado en la historia del deporte blanco, María Camila Osorio, quien no solo consiguió este registro, si no unos cuantos más, que le aseguran un lugar especial en el tenis colombiano.



Tras su victoria ante Harmony Tan en su duelo de semifinales, la jugadora de 19 años, se convirtió en la tercera colombiana en llegar a la definición del torneo capitalino, recordando que también lo consiguieron Fabiola Zuluaga (1999, 2002, 2003, 2004 y 2005) y Mariana Duque (2010).





Además de ser la tercera jugadora local en esta instancia, es la segunda que lo hace sin ceder sets, pues también lo había logrado Fabiola Zuluaga en el 2002.



Un ítem que queda de su lado, es que es la colombiana más joven en llegar a una final WTA pues lo consiguió con 19 años y tres meses, superando a Fabiola Zuluaga, que lo hizo con 20 años y 1 mes. Además, es la cuarta jugadora del país en llegar a una final WTA tras lo hecho por Fabiola Zuluaga, Mariana Duque y Catalina Castaño.



Por último, es de resaltar que esta es la décima final WTA para el tenis colombiano en sencillos tras las conseguidas por Fabiola Zuluaga (6), Mariana Duque (2) y Catalina Castaño (1).