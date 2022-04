Equipo Colombia de Billie Jean King Cup arribó a Salinas para disputar el Grupo I Américas

El domingo arribó a Ecuador la delegación colombiana que estará participando del 13 al 16 de abril en el Grupo I Américas de la Billie Jean King Cup, serie que reúne a ocho equipos del continente en busca de los dos cupos a los Play-offs que se jugarán durante el mes de noviembre.



El Equipo Colombia Colsanitas llegó a la ciudad de Salinas, sede de la confrontación, con su capitana Fabiola Zuluaga y las cuatro tenistas a disposición para esta eliminatoria: Yuliana Lizarazo, María Fernanda Herazo, María Paulina Pérez y Antonia Samudio.



Vale recordar que el equipo no contará con la participación de Camila Osorio, esta semana 47 del mundo, quien debido a problemas físicos no podrá estar presente en esta serie.



“Hemos visto una cancha bastante lenta, bolas que crecen bastante. Las chicas están adaptándose del cambio de altura a nivel de mar. En el primer día hicimos un poco de peloteo para soltar y relajar luego del viaje”, comentó Zuluaga luego del arribo al balneario ecuatoriano.



Los partidos, que iniciarán el próximo miércoles e irán hasta el sábado, se desarrollarán sobre las canchas de cemento del Salinas Golf and Tennis Club, una sede que algunas de las jugadoras colombianas ya conocen debido a que unas semanas atrás allí se realizó un torneo de categoría W25.

“Me gustan las condiciones porque se puede manejar un poco más la pelota. A las chicas también les gusta jugar con estas condiciones. El viento puede ser lo que afecte un poco, pero creo que ellas tienen la capacidad de adaptarse. Vamos por el camino indicado”, continuó Zuluaga.

El Equipo Colombia Colsanitas estará en el Grupo A junto con Brasil, Argentina y Guatemala (el Grupo B lo integrarán Chile, Paraguay, México y Ecuador) y buscará finalizar dentro de los dos primeros puestos para el sábado luchar por uno de los cupos a los Play-offs.



Por otro lado, los equipos que finalicen en el tercer y cuarto puesto del Grupo A y Grupo B tendrán que jugar por no descender al Grupo II Américas.