Emiliana Arango y Yuliana Lizarazo se estrenan con victorias en la Copa Oster WTA 125

Debuts y victorias para las tenistas colombianas Emiliana Arango y Yuliana Lizarazo en la Copa Oster WTA 125, certamen perteneciente al Circuito WTA 125 Series, dotado con una bolsa de premios de 115 mil dólares, más hospitalidad y puntos válidos para el ranking WTA con sede en el Club Campestre de Cali.



La integrante del Equipo Colsanitas despachó por 6-4 y 6-3 a la canadiense Carol Zhao, séptima preclasificada, luego de una hora y 36 minutos de juego; mientras tanto, Yuliana se vio beneficiada por el retiro de su oponente, la estadounidense Whitney Osuigwe cuando lideraba por 4-2 en el primer set.

El historial entre ambas jugadoras nos mostraba tres emparejamientos, dos se habían resuelto a favor para la tenista americana, uno de estos sobre polvo de ladrillo, por lo cual era la oportunidad perfecta para nivelar el historial. Y así fue, pues ‘Emi’, alentada por el público sacó adelante un partido en el cual su oponente oficiaba como la gran candidata a quedarse con la victoria.



El arranque parecía promisorio para la jugadora nacional, complicó el saque de su contrincante, pero lamentablemente no concretó ninguna de las tres opciones de quiebre que dispuso, situación opuesta a lo acontecido por Zhao, quien se fue arriba por 4-2 en la primera opción de ruptura que tuvo; sin embargo, lejos de venirse abajo, Emiliana tuvo una mejor disposición en cancha, producto de esa actitud llegaron cuatro games al hilo para tomar la delantera.



El arranque del segundo set estuvo marcado por los quiebres, hubo cinco seguidos, de estos, tres fueron para Emiliana, quien a la altura del sexto juego puedo ratificar la ruptura al ganar su juego de saque. Después fue cuestión de manejar la diferencia para convertirse en la primera jugadora colombiana en la segunda ronda de la Copa Oster; Arango vuelve a ganar un partido en un torneo de estas características luego de una año y dos meses, cuando lo hizo en la segunda ronda WTA 125 Series de Montevideo (Uruguay).



En su próxima presentación, Arango espera por la vencedora del partido entre la mexicana Renata Zarazúa y la estadounidense Jessie Aney, quienes juegan en un rato. Las que no tuvieron la misma suerte fueron María Fernanda Herazo y María Paulina Pérez, quienes fueron eliminadas; Herazo cedió por doble 2-6 con la ucraniana Valeriya Strakhova, y Pérez cayó por 0-6 y 4-6 con la china Xiaodi You.



Luego fue el turno de Yuliana Lizarazo, quien superó por 4-2 y retiro a la estadounidense Whitney Osuigwe, quien dijo no más por inconvenientes médicos. En la próxima ronda, Lizarazo se medirá a la italiana Martina Colmegna, proveniente del cuadro clasificatorio y quien superó por 6-4 y 6-2 a la argentina Lourdes Carle, cuarta cabeza de serie. Si ganan Arango y Lizarazo en su próxima presentación, Colombia garantizará presencia en semifinales, pues se verían las caras en una de las llaves de cuartos de final.

Resultados de la jornada

Carole Monnet (FRA) a Jaime Loeb (USA) 6-3 y 6-4

Xiaodi You (CHN) a María Paulina Pérez (COL) 6-0 y 6-4

[Q] Martina Colmegna (ITA) a [4] María Carle (ARG) 6-4 y 6-2

[wc] Yuliana Lizarazo (COL) a Whitney Osuigwe 4-2 y retiro.

[wc] Emiliana Arango (COL) a [7] Carol Zhao (CAN) 6-4 y 6-3

[Q] Carolina Alves (BRA) a [5] Carolie Dolehide (USA) 7-6(5), 3-6 y 7-6(4)

Valeriya Strakhova (UCR) a [wc] María Fernanda Herazo (COL) 6-2 y 6-2